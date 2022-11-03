王家衞執導《繁花》九十年代上海風雲　1：1實景還原上海盛世

改編自金宇澄茅盾文學獎同名小說，由王家衛擔任監制、總導演，胡歌領銜出演的劇集《繁花》今日釋出「繁花似錦」主題預告和全新海報。

王家衞監製與執導的電視劇《繁花》預告曝光。（視覺中國）

原著作者驚喜現身，上海阿寶轉身蛻變寶總，主場景之一黃河路首度曝光。馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾三位女主，攜部分主要角色率先登場，老中青三代寶藏演員集結，演繹九十年代上海春風乍起的燃燒歲月。劇集《繁花》將在騰訊視頻獨家播出。

王家衞執導電視劇《繁花》以上世紀九十年代為背景，由胡歌、馬伊琍、唐嫣及辛芷蕾主演。《繁花》劇集海報。（電影公司提供）

王家衞執導的劇集《繁花》改編自茅盾同名小說，男主角胡歌於電視劇中化身上海大亨「寶總」。《繁花》劇集劇照。（電影公司提供）

最新釋出的預告中，胡歌飾演的阿寶由菜場青年蛻變轉身成為上海寶總，從獨坐溫熱瓦片暢想未來，到黃河路上口口相傳。阿寶鬥志昂揚，敢闖敢拼，在迎風時不松懈，逆風時不氣餒，成功的背後是永不言敗的堅持，在他身上，匯聚著那個年代無數上海青年的奮鬥身影，未來可期，夢想可達。

馬伊琍為三大女主角之一，飾演上海老闆娘。《繁花》劇集劇照。（電影公司提供）

首次曝光的三位女主各富魅力。馬伊琍飾演的上海老闆娘，玲瓏剔透，不見兔子不撒鷹；唐嫣飾演的浦西明珠，心有猛虎，不撞南牆不回頭；辛芷蕾飾演的北國佳人，勾魂攝魄，不到黃河心不死。在申江兒女多奇志的奔騰年代，她們是上海灘最靚麗的風景，綻放獨屬於自我的風採。

唐嫣為三大女主角之一，飾演一位浦西名珠。《繁花》劇集劇照。（電影公司提供）

此外，更有游本昌、鄭愷、陳龍、黃覺、董勇、楊皓宇、曾美慧孜等一眾實力派演員悉數登場，共同追憶滬上似水年華。原著作者金宇澄亦在預告中粉墨登場，為阿寶指點迷津，上演了一段「書中書，夢中夢」。

辛芷蕾為三大女主角之一，飾演一位北國佳人。《繁花》劇集劇照。（電影公司提供）

劇集《繁花》最新預告中純正的滬語演繹更貼合原著，一言一語，盡皆描摹上海城市質感。同時，原著中頭塊地標黃河路曝光，作為劇集《繁花》呈現滬上男女命運的摩登秀場及時代符號。劇組人員耗費心血，1：1實景搭建還原，琳琅耀目的霓虹招牌，映射著上海九十年代紛繁的人間煙火。

《繁花》劇組1：1實景還原了九十年代的上海。《繁花》預告截圖。（電影公司提供）

預告片的配樂，據知更由王家衞電影御用配樂之一陳勳奇親自操刀。陳勳奇曾與王家衞於《東邪西毒》、《重慶森林》及《墮落天使》合作，擔任配樂及創作電影音樂，兩度提名香港電影金像獎最佳電影配樂，並憑《墮落天使》榮獲第15屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂獎。