狼人曉治積曼身在Marvel心繫DC　自爆最愛超級英雄電影童年經典

早前宣布參演第三部死侍（Deadpool）電影，帶Marvel經典超級英雄狼人（Wolverine）重返大銀幕的曉治積曼（Hugh Jackman），由2000年電影《變種特攻》（X-Men）開始飾演狼人一角，直至2017年電影《盧根》（Logan）才卸任，演足17年，在不少觀眾心目中是永恆的狼人，無法讓其他演員取代。

曉治積曼飾演狼人橫跨17年，近日更驚喜宣布於《死侍3》裡重返大銀幕。《狼人：武士激戰》電影劇照。（imdb）

自從曉治積曼主動釋出參演《死侍3》（Deadpool 3）的消息後，不少訪問均圍繞他對於狼人一角的觀感及對超級英雄電影的看法，近日曉治積曼受訪時分享自己最喜愛的超級英雄作品時，竟然並非自己演出的《變種特攻》系列或其他Marvel作品。

曉治積曼飾演的狼人，廣受歡迎，在觀眾心目中無可取替。（Getty Images）

據外媒報道，曉治積曼回應訪問時表示：「我最喜愛的超級英雄電影？成長階段時，第一部《超人》（Superman）電影，簡直是劃時代之作，基斯杜化李夫（Christopher Reeve）的版本。而我亦想起基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的蝙蝠俠，我會選《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）。」

曉治積曼近日受訪時透露，自己最喜愛的超級英雄電影為《超人》及《蝙蝠俠：黑夜之神》︳兩部均為DC超級英雄人物的電影作品。（Getty Images）

對於曉治積曼的選擇，外國網民大都表示讚同，表示《超人》系列的標誌性意義無疑比《變種特攻》更高，亦開啟了超級英雄電影作為一種電影類型。由已故的演員基斯杜化李夫所飾演的《超人》，不論在外表、服飾造型、甚至電影音樂，至今仍然影響超人及其他超級英雄電影的製作。而《蝙蝠俠：黑夜之神》亦被視為蝙蝠俠電影的其中一部巔峰之作，不論電影劇情或演員表現，在觀眾心目中地位亦無可取替。