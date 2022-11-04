賭俠2002｜42歲Mango王秀琳Keep得勁好　指控尹天照非禮最轟動

2000年代王晶力捧張家輝當周星馳接班人，先後開拍《千王之王2000》及《賭聖3無名小子》給他當男主角，2002年仲有一部知名度較低的《賭俠2002》，找來馮德倫、王秀琳（Mango）及華姐冠軍盧淑儀當陪襯。

Mango於《賭俠2002》稱得上是女主角，飾演馮德倫妹妹，與張家輝有感情線。（電影截圖）

講起Mango，大家未必記得她有什麼代表作，但應該記得2004年「霸王硬上芒」事件，當年她正在拍攝《我和殭屍有個約會3永恆國度》，聲稱被男主角尹天照非禮，尹否認並表示願意與Mango當面對質，又雙手發誓表示自己清白，直斥對方想借他提高知名度，雖然Mango有報警，但最後警方表示不予起訴，事件就此告一段落。

王秀琳去年上潘紹聰重談非禮事件！（影片截圖）

Mango並沒有因為非禮事件而獲得同情，本來就半紅不黑的她形象變得更差，之後就淡出娛圈轉行從商，鮮有公開露面，直至去年為「鬼王」潘紹聰的網上節目擔任嘉賓，她重提非禮事件經過：「嗰位演員，唔想開名，走埋嚟話收工一齊去食飯，就一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸呢位『男主角』。食完飯佢話住將軍澳，順路兜埋我，就成個人好快咁擒上我身上，唔係誇張，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，我係要求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喊，求佢放我走，真係喊到唔敢返屋企，只搵一位好姊妹講，之後又返公司繼續開工，點知位『男主角』當冇事發生，我嗰刻真係好想殺咗佢！」

Mango參演《我和殭屍有個約會3永恆國度》，不過海報上冇佢份。（劇集海報）

Mango亦有提到當初沒有立即報警的原因，並爆出更驚人的內幕：「我驚吖嘛。但後來我又覺得係喎，點解唔報警，我咪去囉，好似係藍田差館，太耐唔記得，但當時一位madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅紀錄，我真係發誓我冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！我成日畀人去鬧去話，我已經好慘，當時細個發生呢啲事俾人話我屈佢，好慘。」

42歲Mango仲好有星味。（IG圖片）

現年42歲的Mango保養得宜，身材與外貌仲都Keep得好好，有指她轉戰飲食界做「XO醬女王」，事業發展得相當不錯，但感情似乎未有著落。

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