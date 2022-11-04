丹素華盛頓新戲現場「茶水」人員藏可卡因　意大利警方戲劇性緝毒

荷里活非裔殿堂級演員丹素華盛頓（Denzel Washington）近日於意大利拍攝新作《叛諜裁判3》（The Equalizer 3），電影延續丹素華盛頓飾演的退休特務，利用絕強偵緝能力與身手，在體制難以觸及的領域主持正義。

丹素華盛頓主演的電影《叛諜裁判3》劇組中，有「茶水」工作人員被揭發藏有可卡因毒品。《叛諜裁判》電影劇照。（imdb）

據外媒報導，電影劇組日前有「茶水」工作人員身亡，期後在意大利警方搜查下，更揭發「茶水」部集體藏毒事件，震驚全球影迷。《叛諜裁判3》劇組一名主理膳食的55歲「茶水」工作人員，於拍攝當地一間酒吧心臟病發，期後不治身亡。

丹素華盛頓目前正與《叛諜裁判3》劇組於意大利拍攝。（Getty Images）

意大利警方於死者身上搜出幾包可卡因毒品，並懷疑《叛諜裁判3》劇組裡藏有更大量毒品，於是突擊搜查劇組人員居住的酒店。警方於酒店內破獲約120克可卡因毒品，市值約10萬港幣，並拘捕劇組另外兩名「茶水」工作人員。對於劇組內發生藏毒事件，電影公司及劇組人員暫未有任何回應。

丹素華盛頓與《叛諜裁判3》劇組暫未對藏毒事件作出回應。（Getty Images）

《叛諜裁判》由丹素華盛頓主演，Antonie Faqua執導，二人於兩部續集中繼續合作。《叛諜裁判》電影海報。（imdb）

《叛諜裁判3》由Antonine Fuqua執導，丹素華盛頓主演，二人曾經於《叛諜裁判》兩部前作及《邊緣特訓》（Training Day）裡合作，而丹素華盛頓更憑《邊緣特訓》榮獲第74屆奧斯卡最佳男主角獎。

丹素華盛頓於《邊緣特訓》裡飾演一位行動踩界的緝毒組探長。《邊緣特訓》電影劇照。（imdb）