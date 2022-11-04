鬥搶港片｜Disney+《神探大戰》《山旮旯》　Netflix《明日戰記》

2022年香港電影大放異彩，無論口碑、票房、討論度都大幅增加，而且票房大戰至今仍未停下來。不過一波未平，未一波又起，電影戰線已伸延到串流平台上。繼昨日（3/11）Netflix串流平台，宣布大手購入新一批華語電影及電視劇，包括香港電影史上最賣座華語電影作品《明日戰記》後，同日Disney+亦公布已購入三部今年的話題港片，包括《緣路山旮旯》、《七人樂隊》 及《神探大戰》，似乎香港電影復甦的景象，得以延續。

當日200萬成本開拍，目標是650萬回本，結果超出預期。（《緣路山旮旯》海報）

日前據外媒報導，《明日戰記》將以「香港最賣座電影」之勢登陸Netflix串流平台，並於12月2日起啟播。至於Disney+的戰線同樣在12月展開，分別是過千萬票房的小本製作《緣路山旮旯》（12月24日上線）、集7位殿堂導演執導的香港故事《七人樂隊》（12月31日上線）及韋家輝劉青雲再次聚首的《神探大戰》（2023年1月下旬上線）。

Disney+選的3部作品，都是今年話題作，《緣路山旮旯》以口碑相傳，小成製作大破千萬票房，而余香凝更榮獲金馬最佳女配角提名。在一片新氣象下，一班殿堂級導演亦耍功架，《七人樂隊》雲集鑽石級導演名單，合力以影像細訴各年代香港故事。至於《神探大戰》，就有韋家輝與劉青雲這對神級拍檔再聚，再探正邪界線。而兩大串流平台都對準12月串流高峰期上架，戰況不容忽視。