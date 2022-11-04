《風林火山》上映期視乎發行商　麥浚龍入行20年︰欠一個演唱會

「香港電影新動力」啟動禮暨第七屆「首部劇情電影計劃」頒獎典禮，今日（4日）同場舉行，典禮邀得麥浚龍、林家棟、張婉婷、陳果等一眾電影業者出席，分享香港電影未來發展機遇與走向世界的新方向。身兼歌手與電影導演的麥浚龍於會上分享時指，香港電影與海外合作機會繁多，亦能夠透過監製電影及音樂等不同層次的合作，為電影投入新創意。

麥浚龍、林家棟、張婉婷、陳果等一眾電影業者出席「香港電影新動力」啟動禮暨第七屆「首部劇情電影計劃」頒獎典禮。（葉志明 攝）

麥浚龍於會上接受訪問時指出，新銳及資深導演均能透過基金受惠，而串流計劃亦提供電影院以外的傳播方法。麥浚龍導演的第二部作品《風林火山》，觀眾期待已久，麥浚龍表示：「其實製作上已經大致完成，剩下後期製作的少量工序，至於上映時間則要視乎發行商及投資方的安排。」

麥浚龍接受訪問時指《風林火山》上映時間視乎發行商安排。（葉志明 攝）

麥浚龍亦指，《風林火山》的創作槪念起源於《殭屍》參與多倫多電影節時，自己因為時差無法入睡而產生，創作歷時多年，自己亦由創作、拍攝到後期一直參與其中：「我屬於一腳踢的導演，其他導演未必會在每個工序上都參與，但我暫時未『收到手』，而且在每一項工作上都學到不同的知識，所以都會參與。」

麥浚龍指自己在《風林火山》製作上仍屬於「一腳踢」的導演，每一項工序都會參與。（《風林火山》電影劇照/海報）

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入行十年已想開個唱

今年適逢麥浚龍出道二十年，麥浚龍指拍攝《殭屍》當時已經是出道十週年，但電影創作期長，耽誤了其他計劃：「那時其實已欠了大家一個演唱會，但現時手頭上仍然有一個影視項目需要完成，之後可能就是演唱會。而之前完成了《The Album》音樂的製作，事後則要『還片約』，因為當初有不同的電影希望我參與，但都等我先完成音樂專輯，但沒想到三張專輯橫跨了三年，所以便要重新投身在影視上發展。」

麥浚龍2002年憑《愛上殺手》出道，初出道時的長髮造型可說與今天的Juno完全不同。（視覺中國）