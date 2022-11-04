林家棟不計較票房獎項享受演出　銳意提攜新人︰我只有一個要求

「香港電影新動力」啟動禮暨第七屆「首部劇情電影計劃」頒獎典禮，今日（4日）同場舉行，典禮邀得麥浚龍、林家棟、張婉婷、陳果等一眾電影業者出席，分享香港電影未來發展機遇與走向世界的新方向。致力發展電影，經常身兼監製、主演或編劇的林家棟，銳意提攜後輩，鼓勵更多有志投身電影行業的年輕人奮力創作。

麥浚龍、林家棟、張婉婷、陳果等一眾電影業者出席「香港電影新動力」啟動禮暨第七屆「首部劇情電影計劃」頒獎典禮。（葉志明 攝）

林家棟於會上接受訪問時指出，自己有留意會上獲獎的年輕電影人，希望有機會見面溝通，了解互相在創作上的想法。他亦指出：「最近亦與一位新導演合作，現階段正在處理劇本，提昇已有的創作成果。我只有一個要求，就是要肯花時間與我一起琢磨劇本。」

林家棟接受訪問時指對新導演只有一個要求：「要肯花時間與我一同琢磨劇本。」（葉志明 攝）

近日《明日戰記》與《飯戲攻心》票房上取得歷史性的成功，家棟表示：「我反而不會先被題材框住，首先會從導演編劇開始了解希望拍攝甚麼。我不鼓勵新人開始時便為市場進行創作，因為我不需要一個供應者，如果能夠告訴我，你希望拍甚麼，反而我知道如何去支持你。」

林家棟指自己不計較票房或得獎等成績，希望享受演出角色及劇本的故事。（葉志明 攝）

在《智齒》與《手捲煙》榮獲香港電影金像獎最佳男主角雙提名後，家棟表示接下來的目標不在於得獎：「其實我沒有考慮得獎的問題，只希望盡力演出，享受與每個團隊的合作、享受角色與劇本。作品成果好與壞、票房多與少，則由觀眾決定。」

林家棟透露《潛行》已完成拍攝，但自己比以前更忙碌。（《潛行》宣傳片截圖）

經常身兼監製、演員或編劇的家棟，透露已完成拍攝與關智耀導演及彭于晏合作的電影《潛行》一個多月。在電影業漸漸從疫情復甦時候，比以往更忙碌於工作中：「一日二十四小時好像也不夠用，就算拍攝完畢，我也回到公司繼續研究其他劇本。」