飯戲攻心︱請全港市民搭巴士　黃子華望締造歷史︰謝票多過上映場

香港電影史上最賣座喜劇《飯戲攻心》今日（5日）舉行「請觀眾免費搭巴士」活動，繼續為電影造勢，邁向7500萬票房階段性目標。導演陳詠燊攜同黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎及陳湛文五位主演一同出席活動。

《飯戲攻心》導演陳詠燊攜同黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎及陳湛文，一同出席「請全港市民搭巴士」活動，在演員頭像巴士前合照。（葉志明 攝）

一眾主演為觀眾介紹六架車身貼有連同王菀之在內六位演員頭像的巴士，頭像巴士將於各區行駛四星期。並宣布全日任搭巴士活動將於明日（6日）舉行，答謝觀眾對電影上映以來的支持。

《飯戲攻心》在票房及受歡迎程度甚高，締造六項香港電影史上的紀錄。（葉志明 攝）

黃子華︰《毒舌大狀》放映繼續為《飯戲攻心》謝票！

《飯戲攻心》三兄弟黃子華、張繼聰及陳湛文在活動上接受訪問時，回應超過三百場謝票的紀錄，黃子華笑指：「我們要締造謝票多過上映的紀錄，連與我們無關的西片也一樣到場謝票，這是一項人類歷史紀錄！謝票一般發生在舞台上，因為演員『走唔到』，但現場連電影也幾乎接近舞台，演員場場也出現謝票。」而張繼聰亦笑指：「我們直情要『謝返上一套戲』！」開玩笑指落畫後也要突襲電影院謝票。

黃子華在接受訪問時指，希望締造《飯戲攻心》「謝票多過上映」的電影史奇蹟。（葉志明 攝）

由過去的「票房毒藥」成為今天的「票房仙丹」，黃子華感謝觀眾的支持，亦即場回應指《毒舌大狀》將於賀歲檔期上映：「到時候可以在《毒舌大狀》放映，繼續為《飯戲攻心》謝票！」即將補辦演唱會的張繼聰，被問及會否邀請黃子華擔任嘉賓，張繼聰笑言未必請得到大佬，而黃子華隨即笑指：「到時我們在演唱會上又謝票！」

黃子華笑言連張繼聰的演唱會也會到場為《飯戲攻心》謝票。（葉志明 攝）

請全港市民搭「1」同「108」

《飯戲攻心》明日（6日）將會請全港市民免費無限次乘坐九巴的其中兩條路線，分別為來回竹園及尖沙咀碼頭1 號；及來回寶馬山與啟業的108號。《飯戲攻心》一眾主演在活動上更揚言有機會於免費乘搭的路線沿途驚喜現身，影迷們明天萬勿錯過！

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年輕常搭「101」同「271」有原因

而是次活動的宣傳巴士，要張繼聰與陳湛文自選兩條巴士線，二人都選跟自己關係甚深的路線號碼，曾經就讀演藝學院的張繼聰，自言經常乘坐101號過海巴士，而剛剛「進駐」大埔的陳湛文，則表示：「我經常乘搭271號巴士，最愛坐在上層左邊的座位，可以看到吐露港的風景。」

經常乘坐271號巴士線的陳湛文，即場與自己《飯戲攻心》頭像的巴士自拍打卡。（葉志明 攝）

同為大埔街坊的張繼聰亦指經常乘搭271號巴士，每次到達車站前的紅綠燈便會自然睡醒，是自己的特異功能，更透露：「其實我第一二隻碟的歌詞大半都在271號巴士上寫成。」所以對他而言亦意義甚大。