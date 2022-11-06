《季前賽》集經典港產片元素　扮完王家衛再借用周星馳橋段對白

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士晉、張繼聰主演的ViuTV劇集《季前賽》，已播出10集，其中由張繼聰領軍的痴漢籃球隊亦已經成軍，準備迎戰與翰林大學的球賽。劇集屬於輕鬆運動主題，不時提供搞笑情節，當中更不乏將昔日港產片經典場面重現，好似第九集便用上王家衛執導，張國榮與梁朝偉主演的《春光乍洩》情節。



《春光乍洩》一幕，屬於一個致敬場面，而且當中還包含王家衛其他作品，例如肥仔的白背心獨自起舞就是《阿飛正傳》張國榮的經典場口，而當中對白「原來寂寞的時候，所有人都一樣」、「不如我哋重頭嚟過」以及「如果我有多間房（張船飛）」，都是來自《春光乍洩》及《花樣年華》的對白。

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星爺大雜燴

擺明車馬重現名場面，這種致敬式創作近年都不少，不失幽默，不過對於一眾電影痴漢而言，「痴漢隊」的笑料又豈止來自王家衛，有不少情節其實是來自周星馳作品，當中由橋段到對白都近乎一樣，對未看過星爺作品的年輕觀眾而言，當新戲咁睇觀感就Fit晒，但對一眾星爺迷而言，未免太似曾相識，到底係致敬還是真係當人冇睇過？

１《少林足球》最茅球隊

在《少林足球》中，吳孟達為鍛鍊少林隊，專誠找一隊出名茅躉的球隊與隊員切磋，繼而出現了「汽車維修員」這一幕。來到《季前賽》第六集，張繼聰同樣邀約一隊出名茅的金融財俊隊打友誼賽，然後扯衫、拉褲乜都齊，當然未去到出埋士巴拿咁一模一樣，但情節上都有張繼聰刻意唔吹罰，作為球隊一種鍛鍊，都九成似啦！

２《逃學威龍２》電話簿打犯

在《逃學威龍２》，吳孟達想嚴懲打女人的柯受良，於是用隔住厚厚的電話簿打犯方法，既打到對方內傷，但表面又驗不到傷痕。不過星爺手上就只有本輕便式磁石電話簿，如果打落去真係咩都死。《季前賽》第十集，成班人逼肥仔講出借錢真相，而張繼聰就同樣拎出本磁石貼電話簿出嚟隔住，畀193隔住打。

情節雖一樣，但時代變遷，今時今日有幾多觀眾見過厚過本字典的黃頁電話簿，又有幾多人仲會跟身一本磁石電話簿，一個具年代背景的笑位，30年後再用又係咪經得起考驗呢？

３《家有囍事》金絲雀

《家有囍事》中，陳淑蘭成功踢走吳君如飾演的程大嫂，進註主人房，然後在床上邊碌邊唱《金絲雀》，大家一家記得。而《季前賽》中，Yoyo（葛綽瑤）飾演的河馬，一直暗戀姜濤，更借姜弟弟之便，偷入其房中瞓佢張床，索佢陣味，仲唱埋《金絲雀》。

４《九品芝麻官》你掂至好呀女！

對完茅躉隊，Yoyo帶成班人去阿爸間醫館療修，飾演老竇嘅羅永昌見到阿女招呼成班人仔，講咗句︰「你招呼得晒先好呀，女！」呢個回應，正正係《九品芝麻官》中，如煙姑娘（蔡少芬 飾）房中床下底，已集齊包龍星、豹頭及皇上時，仲嚟多個協理大臣，苑瓊丹反問蔡少芬一句︰「成檯麻雀都夠腳囉，你掂至好呀女！」呢下反而有異曲同功之妙，好似大家日常生活，都會用星爺對白應對一樣。