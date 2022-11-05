飯戲攻心︱林明禎唱《狠愛狠愛你》呻太高音　鄧麗欣︰我幫手打氣

香港電影史上最賣座喜劇《飯戲攻心》今日（5日）舉行「請觀眾免費搭巴士」活動，繼續為電影造勢，邁向7500萬票房階段性目標。導演陳詠燊攜同黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎及陳湛文五位主演一同出席活動。

《飯戲攻心》導演陳詠燊攜同黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎及陳湛文，一同出席「請全港市民搭巴士」活動，在演員頭像巴士前合照。（葉志明 攝）

一眾主演為觀眾介紹六架車身貼有連同王菀之在內六位主角頭像的巴士，頭像巴士將於各區行駛四星期。並宣布全日任搭巴士活動將於明日（6日）舉行，答謝觀眾對電影上映以來的支持。

《飯戲攻心》在票房及受歡迎程度甚高，締造六項香港電影史上的紀錄。（葉志明 攝）

林明禎努力以唱歌找數

《飯戲攻心》「二嫂」鄧麗欣與「喵喵」林明禎在活動上接受訪問時，回應黃子華揚言要「謝票多過上映」時，鄧麗欣笑指：「很大挑戰，而且『計唔掂條數』，希望大佬（黃子華）可以出席更多謝票場。」

林明禎在《飯戲攻心》活動上接受訪問時表示，希望以唱歌找數，目前正努力練習《狠愛狠愛你》。（葉志明 攝）

早前已經找數分享泳裝照片的鄧麗欣，請《飯戲攻心》的影迷找其他隊員「追數」，林明禎表示：「有粉絲要求我唱王菀之（Ivana）的歌，但《狠愛狠愛你》實在太高音，我還在練習當中，希望唱出來不會嚇到大家。」對於林明禎打算以唱歌找數，身兼演員與歌手的鄧麗欣被問及會否指點林明禎時，鄧麗欣笑指：「我會幫手打氣！」

《飯戲攻心》活動上，林明禎欲以歌唱找數，鄧麗欣笑言會幫手打氣。（葉志明 攝）

請全港市民搭「1」同「108」

《飯戲攻心》明日（6日）將會請全港市民免費無限次乘坐九巴的其中兩條路線，分別為來回竹園及尖沙咀碼頭1 號；及來回寶馬山與啟業的108號。鄧麗欣更在活動上更揚言，有機會於線路途經的巴士站驚喜現身，笑指不擔心影迷因此而忘記下車，想野生捕獲鄧麗欣或《飯戲攻心》其他主演的影迷們，明天萬勿錯過！

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而是次活動的《飯戲攻心》主角頭像宣傳巴士，鄧麗欣與林明禎特意選擇與自己關係甚深的路線號碼，鄧麗欣選擇來回屯門與會展站的960號巴士，她自言：「這是我從小到大出城乘坐的巴士。」而林明禎選擇來回來尖沙咀碼頭與秀茂坪的1A號巴士，她亦表示：「我剛來香港時，曾經乘坐過1A號路線。」活動上，林明禎的媽媽亦有陪同到場，她引述媽媽指：「媽媽看見有我頭像的巴士時非常開心，忍不住說『我女兒好大個！』，連忙打卡留念。」