正義迴廊︱專訪美指麥芷筠　以豬羊複製人體殘肢︰人頭要靠倒模

香港奇案電影《正義迴廊》正在上映中，電影憑優先場累積觀眾口碑，造就極高呼聲，觀眾對電影幕後製作團隊的心思讚譽有加。《正義迴廊》故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，講述疑兇弒殺雙親並與同黨肢解遺體，電影中楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人辯護律師，重組法庭對峙、奇案發生經過與兇手心路歷程等精彩橋段。

《正義迴廊》已於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

《正義迴廊》上映至今廣受觀眾歡迎，美術團隊在還原兇案現場、為肢解等橋段製作道具功不可沒，《正義迴廊》美術指導麥芷筠（Ida）接受《香港01》專訪，分享電影製作期間由勘景到道具製作等過程與心思，讓觀眾更了解電影成功背後，幕後工作人員付出的認真態度以及創意。

《正義迴廊》由勘景至電影道具製作，均足見美術團隊的心思。（《正義迴廊》電影劇照）

美術團隊分工

美術指導麥芷筠受訪時表示，美術團隊分別由美術指導與造型指導合作帶領，在電影開拍前一年已開展創作階段，令美術及造型團隊有充足時間溝通，畫面效果亦因此而達到一致協調，兼具和諧感。

美術指導麥芷筠指出，在《正義迴廊》開拍前一年，美術及造型團隊已經展開創作階段。（《正義迴廊》電影劇照）

由取景法庭開始

法庭及兇案現場分別為《正義迴廊》的兩大主要場景，法庭戲份於前粉嶺裁判法院取景，Ida指出：「法院屬一座英式殖民建築物古蹟，保留了傳統木質結構、水磨石等元素，具古舊、蒼涼的氣氛。而獨特窗戶建築結構亦有別於常見的封閉式格局，劇組利用窗外環境變化配合拍攝團隊製造光影及下雨的特效環境因素，連結角色之間的心理狀態及時間變化，跳出法庭的真實框架，貫切全片空間交錯的設計。」

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還原「兇案現場」

至於兇案現場，由於《正義迴廊》涉及敏感題材，Ida表示較難尋找願意配合的拍攝場地，為了符合原址大角咀海興樓的建築結構，最後於西環保德街空置唐樓中取景。為營造凋零、壓迫的窒息感，Ida與美術團隊在單位裡進行舊化處理，製作剝落的牆身，並以深暗紅木傢俬強化老舊的年代感。美術團隊亦刻意在陳設中加入鏡射、玻璃、水影等元素，令鏡頭內出現倒影反射，產生窺探現場的意象，讓觀眾能透過不同角度目擊兇案過程。

《正義迴廊》亦在「兇案現場」拍攝了不少查案及兇案經過的劇情橋段。（《正義迴廊》電影劇照）

《正義迴廊》甚至將陪案員也「帶到」兇案現場進行案情還原。（《正義迴廊》電影劇照）

《正義迴廊》的美術團隊在兇案現場的取景單位中，加入許多鏡射元素，令鏡頭可以更多角度拍攝案情發生經過。（圖片由麥芷筠提供）

製作人體殘肢

為了還原兇案與肢解經過，Ida表示美術組準備與製造大量道具殘肢進行拍攝：「為呈現真實感，我們使用不同動物內臟及不同部位的肉類，製作道具殘肢，以豬羊為主要材料，盡量貼近人體內臟尺寸及脂肪比例。通過測試不同保鮮、冷藏、防腐、脫水、調色方法，模仿戲文中肢解及臟屍過程中不同階段肉質狀況。團隊亦依據真實法醫報告，製作雙親不同身體部位的道具殘肢，包括頭部、手腳及腹腔。為拍攝唐文奇宰割屍體的畫面，更特別製作內藏血喉（噴發血漿用）及骨絡的半身道具屍體。」

《正義迴廊》裡，唐文奇一角有不少分屍肢解的戲分，全部都在兇案單位內拍攝。（圖片由麥芷筠提供）

為了拍攝唐文奇一角的肢解橋段，《正義迴廊》的美術團隊特意製造了「半具」遇害者的屍體，亦在屍體上加入血喉。（圖片由麥芷筠提供）

被冷藏的人頭

《正義迴廊》最令觀眾毛骨悚然的橋段，莫過於警方在搜證期間，於兇案單位的雪櫃內發現冷藏的人頭。為令人頭具真實感，Ida表示劇組特意邀請專人負責製造：「特別道具師為飾演遇害父母的演員以翻模方式，利用石膏模具採集五官比例，配合肌肉鬆馳狀態，重雕面部輪廓。倒模後再配合植毛方式添加眉毛、髮鬢、鬍鬚等毛髪，並為頭部道具重新調色，營造冷藏後的膚質效果。」

《正義迴廊》最令觀眾毛骨悚然的一幕，莫過於警方搜證時於兇案現場的雪櫃內發現遇害者的人頭。（圖片由麥芷筠提供）

「戲份不多」的性器官也不放過

雖然畫面拍攝雪藏殘肢的鏡頭不多，亦未有刻意拍攝大特寫，但Ida表示為了忠於原案，連受害者的性器官也一併製作：「雪櫃冷藏的殘肢之中，包括父母的生殖器官，有製作乳房及陽具，但擔心尺度太大，所以入鏡篇幅較少。」

《正義迴廊》的美術團隊特意請特別道具師，利用倒模方式製作遇害者的人頭道具。（圖片由麥芷筠提供）

《正義迴廊》幕後「天書」

美術指導Ida總結《正義迴廊》製作時指出，雖然美術製作費用有限，遠低於一般港產劇情長片，但劇組各成員亦非常用心、善用資源製作。導演何爵天亦非常著重真實性，為美術團隊準備一本「天書」，齊集所有與原案相關的資料，滿載兩個檔案夾，而美術團隊成員在開工前，必定會細心參考當中的資料。

《正義迴廊》的導演何爵天非常著重真實性，為創作而搜集的資料滿載兩個檔案夾。（梁碧玲 攝）

每部成功的電影，背後必定有賴各團隊盡責付出，在《正義迴廊》精密的劇本上，美術團隊在美術指導麥芷筠（Ida）的引領下，利用有限資源與時間，平衡電影敘事與美學要求，配合劇情需要進行置景陳設與道具製作，展現超凡的創意與工藝。正如《正義迴廊》主演之一麥沛東於早前的專訪所言，電影注入豐富的細節與心思，值得觀眾一再進場翻看，相信觀眾了解美術團隊的努力後，亦會更細心留意劇情橋段以外的創作。