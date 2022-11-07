忽然心動｜AK江𤒹生首次拍愛情戲超緊張　回應戀情：我而家單身！

電影《忽然心動》今日（7日）於九展舉辦首映禮，電影中四個小單元的主角都齊齊出席，AK因為早前忙於拍攝電視劇加上已經通宵工作三晚，所以有點感冒，所以整個活動都戴著口罩。MIRROR成員江𤒹生（AK）在《忽然心動》中與吳千語組成一對，首次拍戲的AK表示十分緊張，而作為前輩的吳千語亦知道AK是首次拍愛情題材電影，所以對他亦加以照顧。

《忽然心動》一眾演員出席首影禮。（胡凱欣攝）

AK在首映禮後接受傳媒訪問時表示：「我而家同女仔對戲，都係會比較緊張，唔知點解會多咗個尷尬同一個怕羞喺度。」吳千語表示戲中與AK只有「搭膊頭」及一些擁抱的親密戲份，因為戲中二人是一對已經拍拖多年的情侶，對於很多事情已經習慣，所以在戲中沒有太多的激情場面，吳千語被問到會否害怕AK的粉絲會呷醋時，從容的表示：「搭膊頭應該唔使呷醋！」

江𤒹生（AK）在《忽然心動》中與吳千語組成一對。（胡凱欣攝）

AK被問到最近港產片的票房一直報捷，對《忽然心動》的票房有沒有信心時，AK表示預計有三千萬票房：「我第一次拍電影，我唔知道屬於遠定近。」至於被問到若票房到三千萬時會派什麼福利予觀眾，AK則反應不過來，吳千語立即叫AK若票房有三千萬則泳褲示人，AK隨即指「跌咗落圈套咁」，之後亦有補充一句到時再商討發放什麼福利。至於被問到關於感情問題時，AK表示若有戀情當然會大方公開，立即再三強調：「我而家單身！」