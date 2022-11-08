忽然心動｜陳欣妍奪去白只第一次　聞沈震軒想求婚︰唔好爆畀我聽

電影《忽然心動》昨日（7日）舉辦首映禮，電影中四個小單元的主角江𤒹生（AK）、吳千語、白只、陳欣妍（Shirley）、栢天男、蘇皓兒、馬志威及湯洛雯皆有齊齊出席，戲中白只與陳欣妍合演情侶。戲中白只飾演宅男外賣員，而Shirley則飾演留學生，二人的愛情故事十分搞笑，Shirley更表示白只的第一次已經被她奪去。

《忽然心動》舉辦首映禮，電影中四個小單元的主角皆有齊齊出席 （胡凱欣 攝)

Shirley在首映禮後接受訪問時表示：「電單車個場我好期待，但我更加期待你被我燒嗰幕，因為佢嘅第一次已經畀我攞咗！」白只聽後表示：「燒到我而家都好多蒸氣，可以話係愛火花！真係第一次畀佢攞咗！」至於親熱戲白只說拍攝前二人都沒有熱身：「一嚟就嚟㗎啦，我好專業㗎！」白只隨後亦說到因為這套電影已經是兩年前拍攝，因為疫情問題才把上映日期一再推遲，所以當中有些場面已經不太記得。而白只被問到女友顏卓靈會否來看《忽然心動》時，他直言：「無理由唔會啩，但未必會一齊睇，因為仲有工作喺身。」

Shirley在首映禮後接受訪問時表示白只嘅第一次已經畀佢攞咗 （胡凱欣 攝)

至於Shirley男友沈震軒早前已經回到香港，表示會與男友到屋企附近戲院觀看《忽然心動》，又言男友回港後多了時間一起相處：「我都幾黐佢，總之唔洗做嘢都要盡量彌補之前Long D嘅時間。」而被問到二人是否好事近時，Shirley則感到驚訝：「係咩？等佢安排，唔好爆畀我聽呀！我要Surprise！唔好爆出嚟！」隨即反問記者知不知道男友打算在什麼時候求婚？更甜蜜地笑說自己已經準備好當人妻。