黑豹２必讀懶人包　前作預示南美有汎金屬、起底鋼鐵之心天才少女

Marvel超級英雄年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）將於11月9日在香港上映，電影在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，重新推出黑豹個人電影，在原黑豹演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）於2020年逝世後，新黑豹在預告裡以女性裝甲造型曝光，震撼一眾漫威影迷。而電影一眾幕前幕後亦多次表示，將藉由電影向查特域克保斯曼致敬。

《黑豹2：瓦干達萬歲》將於11月9日於香港上映。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報（電影公司提供）

在萬眾期待的《黑豹2：瓦干達萬歲》上映前，兩輪預告片已揭示多位新角色登場，包括全新超級英雄鋼鐵之心（Iron Heart）及神力反派納摩。究竟水底一族的納摩擁有甚麼超能力？新角色在漫畫裡如何設定？黑豹的表兄弟Killmonger又是否會重返系列？立即為大家進行大起底！

早前於《黑豹2：瓦干達萬歲》預告中現身的新女黑豹。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

鋼鐵之心大起底

《黑豹2：瓦干達萬歲》在介紹新黑豹出場外，亦推出另一位超級英雄鐵甲奇俠的接班人鋼鐵之心。在漫威漫畫中，鋼鐵之心的真身是一位非裔美國少女Riri Williams，他在童年時已被發現擁有異常的天資，11歲時已獲得M.I.T.（麻省理工大學）的獎學金。然而在13歲時，他與家人朋友意外出現於槍戰現場，唯一的朋友與繼父均意外中彈身亡，於是激發他打造第一副飛行裝甲。

被喻為鐵甲奇俠接班人的鋼鐵之心，在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡首度登場。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

完成他的飛行裝甲後，鐵甲奇俠Tony Stark留意到Riri的出現，於是邀請他加盟，在第二次英雄內戰中對抗Marvel隊長。然而Tony Stark因為內戰受傷而陷入昏迷，於是Riri便利用Tony的技術改良自己的裝甲，成為超級英雄鋼鐵之心，在敵人的眼中經常被誤認為是鐵甲奇俠，令敵人聞風喪膽。除了異於常人的智商外，Riri Williams利用鋼鐵之心裝甲提升了自身的速度、力量，得到飛行能力以及與鐵甲奇俠同類的火力。

鋼鐵之心的形象與鐵甲奇俠非常相似，裝甲的特性亦以鐵甲奇俠為基礎。（Marvel官方網站圖片）

納摩神力傳聞有雷神級數

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，瓦干達面對由納摩領導、全新崛起的海底部族，在國王兼守護者黑豹的離世後，幾乎面臨滅亡的危機。反派納摩在預告片裡已展示變種神力，他能夠在水底及地面如常呼吸，小腿上更長有翅膀，令他同時能夠飛行。

納摩來自水底部族，在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡成為黑豹與瓦干達的最新對手。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

在漫威漫畫中，納摩與人類關係亦敵亦友，立場緊扣他的阿特蘭提斯子民，以他們的福祉為依歸。納摩是一位混血兒，父親是人類、母親是阿特蘭提斯的公主，混血特徵令納摩沒有族人的藍色肌膚，亦不會只能夠於水底下呼吸。而納摩的超能力除了飛行外，包括超乎常人的力量、速度，亦擁有能夠水底快速回復傷勢的能力，而且壽命亦比人類更長久。

納摩在漫威原著漫畫裡，與DC漫畫的水行俠非常接近。（Marvel官方網站圖片）

據外媒報道，早前《黑豹2：瓦干達萬歲》的導演Ryan Coogler在訪問中透露：「他（納摩）的能力與眾不同，他與雷神一樣強大，而如果他身處水中，更會與變形俠醫一樣強大。」面對強如納摩一樣擁有神力級數的對手，瓦干達前所未有地需要他們的守護黑豹重新來臨。

《黑豹2：瓦干達萬歲》的導演Ryan Coogler透露，納摩的強大程度達到雷神級數，在水底更與變形俠醫相若。（Marvel官方網站圖片）

演員表驚現米高B佐敦

自從於《黑豹》飾演鐵查拉（T'Challa）的演員查特域克保斯曼病逝後，黑豹的繼任人成謎。不少外國網民曾經在《黑豹2：瓦干達萬歲》電影資訊推出前，希望黑豹由上集飾演反派、鐵查拉的表兄弟Killmonger的演員米高B佐敦（Michael B Jordan）續演，然而在預告片推出、新黑豹以女裝裝甲登場後，外界則排除了米高B佐敦飾演的可能性。

米高B佐敦於《黑豹》裡飾演鐵查拉的表兄弟Killmonger。《黑豹》電影劇照。（imdb）

但近日在《黑豹2：瓦干達萬歲》的搜尋資訊中，不少資料顯示米高B佐敦有份參演新作，米高B佐敦早前更於《黑豹2》的首映禮上亮相，然而飾演的角色未明，不排除米高B佐敦將以另類途徑於新作回歸，在劇情中發揮關鍵作用。

米高B佐敦早前高調於《黑豹2：瓦干達萬歲》首映禮上現身。（Getty Images）

《黑豹》預示南美有汎金屬

瓦干達在漫威宇宙中，一直被標榜為地球上唯一擁有最堅固金屬汎金屬的國家，亦因此令瓦干達成為地球上科技最發達的國家。然而在前作《黑豹》中，在CIA探員與反派Klauds的對話中，早已預示南美有可能潛藏着汎金屬。Klauds在前作中提到：「冒險家一直找尋了數個世紀的『黃金之城』，El Dorado，他們以為會在南美洲找到，但其實一直也在非洲大陸上。」

《黑豹》裡，反派Klauds（左）向CIA的探員透露，傳說中在南美洲的「黃金之城」一直以來也在非洲。《黑豹》電影劇照。（imdb）

《黑豹2：瓦干達萬歲》的反派納摩，來自阿特蘭提斯，但從選角與造型上明顯帶有強烈的拉丁美洲色彩，加上電影講述他的力量來自南美洲的羽蛇神kukulcan，是故印證了前作南美洲「黃金之城」的鋪墊。再者，納摩縱使擁有神力，但要單人匹馬與擁有汎金屬科技的瓦干達對抗，仍然存在一定距離。所以若然納摩帶領的水底部族亦擁有來自「黃金之城」的汎金屬，便能夠合理地與瓦干達全族匹敵。

納摩擁有神力，而他帶領的水底部族，似乎亦與瓦干達有匹敵的能力。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

瓦干達外展中心的危與機

《黑豹2：瓦干達萬歲》前作《黑豹》的結尾，新任國王的鐵查拉與公主舒尼（Shuri）決定於美國開展第一個瓦干達外展中心，向外界分享他們的科技與文化，並以前女友Nakia作為負責人。然而在往後的漫威電影作品中，人類世界經歷《復仇者聯盟：無限之戰》的「彈指」等重大事件，瓦干達外展中心的功能性一直未被提及與發揮。而黑豹再次推出個人電影，自然需要延續前作結尾、瓦干達向外界開放的重要決定。

《黑豹》電影結尾中，新任國王的鐵查拉決定於美國建立第一所瓦干達外展中心。《黑豹》電影劇照。（imdb）

瓦干達對外界開放，自然帶來人類科技共同進步的機遇，然而亦為瓦干達帶來重大威脅。在得悉瓦干達擁有高新科技後，與《黑豹》前作反派Klauds一樣，覬覦汎金屬的不法份子自然更多，瓦干達在維持對外開放政策的同時，如何能夠保障國家的利益、維持原有的生活方式？相信《黑豹2：瓦干達萬歲》裡將自有分曉。

隨着瓦干達對外開放，相信像Klauds一樣覬覦汎金屬的不法份子將會增多。《黑豹》電影劇照。（imdb）

黑豹因甚麼而死？

原黑豹演員查特域克保斯曼，於2020年因癌病逝世，因為黑豹成為非洲裔超級英雄象徵的他，傳奇止於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）。《黑豹2：瓦干達萬歲》的預告片裡，一眾瓦干達皇室與臣民均為鐵查拉舉行喪禮，意味鐵查拉亦於電影世界中逝世。

首代黑豹的演員查特域克保斯曼於2020年因病離世，電影透過祭典表達對他的思念與回憶。（《黑豹2：瓦干達萬歲》預告截圖）

在漫威電影宇宙中，究竟作為黑豹、擁有心型草加持超能力的鐵查拉會因甚麼而死？鐵查拉的「死因」在電影上影前雖然難以預計，然而近年受全球疫情困擾，電影或會借用觀眾共同面對的困境，安排鐵查拉在劇情裡因怪病而死。此舉亦能配合電影為了向查特域克保斯曼致敬的重要命題，再順應鐵查拉的逝世給予一個瓦干達的全民國葬，藉此紀念這位非裔超級英雄的離去。