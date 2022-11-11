黑豹2｜片尾彩蛋感人又驚喜　重溫第四階段電影片尾彩蛋內容

Marvel超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）近日上映，由於男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）前年因癌離世，劇情重心落在黑豹妹妹Shuri以及新角色「納摩」（Namor）身上。

納摩於《黑豹2》登場。（劇照）

除了劇情走向，相信觀眾都十分關心《黑豹2》的片尾彩蛋內容，本文為大家解構今次片尾彩蛋，另外由於《黑豹2》為Marvel電影世界（MCU）第四階段的最後一部作品，小編順便為大家重溫第四階段七部電影的片尾彩蛋。

究竟邊個先係真正嘅黑豹接班人？片尾彩蛋有玄機～（劇照）

以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

《黑寡婦》



片尾彩蛋承接《復仇者聯盟4：終局之戰》，講述Yelena Belova到黑寡婦的墳前拜祭，遇上「伯爵夫人」Valentina Allegra de Fontaine，告訴她黑寡婦被鷹眼害死，引發《鷹眼》影集的劇情。

《尚氣與十環幫傳奇》



第一段片尾彩蛋講述變形俠醫與Marvel隊長，跟尚氣及其好友Katy透過投射影像見面，四人在研究十環，並發現它在傳遞信息，對話結束後尚氣與Katy結伴唱K。

另一段講述尚氣妹妹徐夏靈接手十環幫。

《永恆族》



首段片尾彩蛋講述Makkari、Druig及Thena乘宇宙戰艦前往其他星球時尋找Sersi，魁隆弟弟Eros（Harry Styles飾）突然現身，告訴他們Sersi的下落。

另一段則看到Dane Whitman再次現身，打開了一個印有家族徽章的箱子，當他觸摸盒內的神秘木劍時，背後有把聲音出現，正是幽靈刺客。

《蜘蛛俠：不戰無歸》



毒魔在首段片尾彩蛋現身，他在酒吧跟酒保閒談時，受奇異博士施法影響，由MCU被送回原本的宇宙，但留下了一小滴共生體。

另一段為Peter Parker的同學參加畢業禮，但由於他已被世人遺忘，大合照當然冇佢份。

《奇異博士2：失控多元宇宙》



第一段彩蛋講述新角色Clea突然出現在紐約街頭，責備奇異博士令其他宇宙發生「大入侵」，要求他一起去解決。

另一段則為片中被奇異博士整蠱不停自摑，最後終於停下來。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》



第一段彩蛋講述被雷神所傷的宙斯，介紹兒子海格力斯（Hercules）出場，並指派他去對付雷神。

死去的Jane Foster現身勇戰而死的戰士才能進入的英靈殿（Valhalla），並遇上了Heimdall。

《黑豹2：瓦干達萬歲》



Shuri前往海地與Nakia見面，焚燒喪服時再一次緬懷哥哥黑豹，期間Nakia帶來一名小孩，正是她跟黑豹的兒子，並取同一名字T'Challa。