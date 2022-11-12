黑豹2訪問︱納摩望引入拉丁英雄　舒妮透露︰今集有重要的人離去

Marvel超級英雄年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）已於11月9日上映，電影在漫威電影宇宙第三階段終結作品《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，重新推出黑豹的個人電影，在原黑豹查特域克保斯曼（Chadwich Boseman）於2020年因病逝世後，重新帶黑豹登場，更以公主舒妮（Shuri）為主角，並介紹全新水底部族的反派納摩（Namor）。

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡飾演舒妮的演員Letitia Wright及飾演納摩的演員Tenoch Mejía接受訪問。（訪問截圖）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡飾演舒妮的演員Letitia Wright及飾演納摩的演員Tenoch Mejía，早前接受《香港01》獨家訪問時，分別分享角色對他們的意義，並期待往後對漫威電影宇宙帶來的影響。Letitia在訪問中表示，自己由《黑豹》開始已非常鍾情舒妮這個角色：「他非常有活力、充滿熱情，他哥哥基本上直接找他、用他的科技去做黑豹戰衣。同時他是一個公主，理應非常受保護、非常安全，但他生命開始為她帶來衝擊。」

《黑豹》裡，舒妮身兼瓦干達的公主及科技專家，黑豹鐵查拉在任務後找他亦為了更新黑豹戰衣。《黑豹》電影劇照。（imdb）

而在新一集《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，Letitia指舒妮的經歷能夠與每位觀眾連繫：「我們在《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡看到，他的世界被翻動。當我們在《黑豹2：瓦干達萬歲》再見到舒妮時，一位對他非常重要的人離去，令她陷入一個困局，迫使她成長，獨力面對世界。我認為每個人都能夠得到連繫到角色。」

舒妮在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，將會面對喪親之痛。《黑豹》電影劇照。（imdb）

首度於漫威電影宇宙登場，飾演水底部族領袖納摩的Tenoch，作為漫威電影宇宙少數拉丁美洲裔角色，他表示期望透過漫威分享屬於他們的傳奇與故事：「納摩一角開啟了多個銀幕的再現意義，同時開啟了許多機會給不同的超級英雄加入，如果漫威決定向該方面發展的話，我希望能夠實現。在所有電影宇宙，也能夠講我們擁有的故事，猶其在漫威電影宇宙，是一個完美的平台。」

Tenoch期望透過納摩一角，能夠引入更多拉丁美洲裔的超級英雄。（訪問截圖）

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，納摩領導的水底部族威脅着失去黑豹的瓦干達，然而Tenoch指角色具有兩面性，並非邪惡化身：「我的角色是一位盡力保護族人的領袖，保衞他們的文化，對他而言非常值得，而他亦有能力完成需要做的所有目的。對某些人而言，他是一位反派；對某些人來說，他卻是一位英雄，視乎你從哪一個立場去看。」

納摩對某部分人而言是反派；對某部分人而言卻是民族英雄。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

對比起其他電影反派，Tenoch認為觀眾能夠從根本理解納摩的心境：「對觀眾而言非常有趣，因為電影給予他們選擇，去從多個角度與立場感受故事。在藝術上也非常高超，並不是非黑即白，具有一定複雜性，當中有一些灰色地帶，亦正正是觀眾在情感上能夠連結的原因。因為我們同為人類，所以可以從故事角色中得到認同。」