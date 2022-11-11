殺神John Wick 4︱甄子丹老友變敵人　小丑單挑殺神奇洛李維斯

《殺神John Wick 4》（JOHN WICK: CHAPTER 4）最新發佈的正式預告片，繼續大殺四方之餘，更多劇情細節一一曝光！男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的「殺神」John Wick今集將對抗全球高桌會。

《殺神John Wick 4》（JOHN WICK: CHAPTER 4）最新發佈的正式預告片，繼續大殺四方之餘，更多劇情細節一一曝光！男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的「殺神」John Wick今集將對抗全球高桌會，面臨至今最危險的追殺！預告中除了展現西洋俐落爽快的槍械打鬥，還挑戰富有東方色彩的武士刀、弓箭及雙截棍，爆發多場激烈混戰。「宇宙最強」甄子丹將飾演「殺神」的老朋友，但二人後來卻生死相搏，其中一幕甄子丹與奇洛的對打，兩人一邊以手槍駁火，一邊用日本武士刀互劈相當緊湊；而《小丑回魂》（It）「小丑」標斯卡斯格（Bill Skarsgård）則飾演「殺神」頭號敵人，為殺手世界帶來翻天覆地的改變，「殺神」必須與他決鬥，方能重獲自由！

「宇宙最強」甄子丹飾演「殺神」的老朋友，但二人後來卻生死相搏，其中一幕甄子丹與奇洛的對打，兩人一邊以手槍駁火，一邊用日本武士刀互劈相當緊湊。

最新預告巧妙地透過配樂埋藏伏線，選用了加拿大歌手Terry Jacks的〈Seasons In The Sun〉，歌詞描述一位即將病逝的人向親朋愛人道別，似乎代入了「殺神」的心情，在腥風血雨中準備迎接另一場賭上性命的決戰。「殺神」系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）形容：「《殺神John Wick 4》是首三集的精彩延續，亦是一個絕佳的小總結。」他又表示今集引入了大量新角色，全面刻劃John Wick由過去到現在的「殺神」生涯：「這是關於兄弟情和希望；這是處於生死關頭時，人生的真實模樣，我想那是今集有趣的地方。」

《小丑回魂》（It）「小丑」標斯卡斯格（Bill Skarsgård）則飾演「殺神」頭號敵人

演足四集、飾演地下組織話事人的羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）大讚今集是系列最出色一集：「一開場已經有幾段超精彩的動作戲，新角色更是有趣到癲！」至於新加盟的標斯卡斯格，最新預告提到他將會與「殺神」一對一決鬥，他本人表示開拍前已非常期待，還透露新角色與他過往的演出截然不同，將會帶來不少驚喜！演出陣容還包括系列班底伊恩麥聖（Ian McShane）、蘭斯列迪克（Lance Reddick）；新加盟的英國日裔流行歌手澤山璃奈、日本動作巨星真田廣之等等，繼續擴張「殺神」世界，殺出全新境界。