《流浪地球2》劉德華著50kg潛水服上陣　「盡量避免不要整傷腰」

中國科幻冒險電影《流浪地球2》由郭帆執導，劉慈欣監製並改編自其原著同名小說，電影由吳京、劉德華及李雪健主演。《流浪地球2》今日（11/11）在廈門舉行發佈會並公布將於農曆大年初一上映。發佈會上，更製作出一個地球，象徵着《流浪地球2》正式啟動。

《流浪地球２》主創朋友都有出席發佈會。（電影公司提供）

發佈會上，更製作出一個地球，象徵着《流浪地球2》正式啟動。（電影公司提供）

劉德華在發佈會上，分享了很多拍攝科幻片《流浪地球2》的點滴，特別講到戲服對他來說絕對是一大挑戰，例如：航空服重35公斤、潛水服更重50公斤。他直言：「拍攝時盡量避免不要整傷腰，而且衫入面有好多地方都好硬，難以轉身、扭腰及郁動，一邊拍攝一邊要想辦法令自己可以活動得舒服一點。最難受便是身體痕癢時，完全沒有辦法去抓癢，只好在頭盔內貼上大力膠，臉部痕癢時就會將臉在大力膠上磨擦來止痕。」

劉德華拍攝過程不時要穿上「重量級」戲服，包括重50kg的潛水服。（《流浪地球2》劇照）

除了身體上要負重外，華仔的靈魂之窗眼晴都有受苦，他在戲內要配戴一副1000度的近視眼鏡，基本上是完全看不清楚，要靠雙手摸索，所以華仔拍攝《流浪地球2》絕對不是易事。雖然拍戲辛苦，不過華仔在戲內戲外都十分悉心照顧前輩李雪健，十分窩心。團隊在後台重遇，老朋友敘舊，吳京鬼馬提議來個合照，一眾演員連導演拍攝一張扮作在現場工作的合照，現場充滿歡樂氣氛，是個非常溫暖的電影團隊。