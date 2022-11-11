五腥級盛宴︱炮製銀幕最驚慄暗黑料理　米芝蓮三星大廚親身烹調

荷李活驚慄電影《五腥級盛宴》（THE MENU）將於12月1日在香港上映。電影由艾美獎得獎導演Mark Mylod執導，為觀眾呈獻一部以Fine Dining美食配上殺人佈局，伴以驚慄、諷刺、荒誕等元素調製而成的黑色喜劇電影。

《五腥級盛宴》是一部以美食為主題的黑色喜劇。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

《五腥級盛宴》由《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）金像提名男星賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）飾演大廚，盛宴的星級賓客包括《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）金球視后安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《變種特攻》系列（X-Men）型男尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）。

《五腥級盛宴》由安雅泰萊采兒主演。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

《五腥級盛宴》由尼古拉斯侯特主演。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

安雅泰萊采兒與尼古拉斯侯特在電影中一同前赴宴會。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

《五腥級盛宴》講述一家位於西北太平洋小島上的著名隱世餐廳Hawthorn，由享譽國際的星級廚神Julian Slowik主理，餐廳備受全球追捧，訂位長滿，一位難求。餐廳的Tasting Menu盛惠每位$1,250美元，每晚限定招待12名賓客，不過，這一夜的廚師發辦，食客生死亦由大廚話晒事，美食當前分分鐘無福消受。

賴夫費恩斯在《五腥級盛宴》裡飾演星級廚神，每晚限定招待12位賓客。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

電影特別請來美國三藩市著名餐廳Atelier Crenn的米芝蓮三星大廚Dominque Crenn親自設計和烹調每一道精緻菜式，參考了多家舉世知名的星級餐廳，以一絲不苟的美術、攝影、場景和服飾設計，營造一個真實感十足的Fine Dining美食世界。

《五腥級盛宴》電影請來米芝蓮大廚為菜式進行設計及烹調。《五腥級盛宴》電影花絮照。（電影公司提供）

每道菜均由米芝蓮大廚親自設計。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

每道菜的造型均非常精緻。《五腥級盛宴》電影劇照。（電影公司提供）

電影中充滿現代感簡約主義的餐廳設計、猶如聖殿的專業廚房、名廚和團隊的排場功架、衣香鬢影各有故事的一眾賓客、仿如藝術品的菜式和擺盤，讓觀眾就像一起置身於一場色香味盛宴之中，隨著每一道菜上枱，逐步揭開神秘殺人佈局，以及最後一道出人意表的結局。