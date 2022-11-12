正義迴廊︱原案兩陪審員難頂殘肢相片　申請退出須重組九人陪審團

香港奇案電影《正義迴廊》正在上映中，電影由金像獎最佳編劇翁子光首度監製、何爵天首執導筒，劇情改編自2013年轟動全港的「大角咀雙屍奇案」，還原了謀殺案發生過程、法庭審議與陪審團的判決。電影上映至今已衝破千萬票房，大受觀眾歡迎，亦牽起對原案的關注與討論。

《正義迴廊》已於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

當年「大角咀雙屍奇案」原案審訊期間，曾經兩度組成陪審團，對案件開始兩次審議過程。其中，首次組成的陪審團共有七位成員，在審訊過程中，一名女陪審員經過三日審訊後，首先因為對案情及證供「十分關注」，認為不適合繼續參與審訊，主審的外籍法官司徒冕批准他的退出，並表示抱歉案件令她感到難受。

《正義迴廊》罕有地在戲中展開了緊貼陪審團的故事線。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

案件進入第四日審訊後，在案發現場拍攝的遇害者殘肢相片被呈上法庭，作為證據交由陪審團傳閱，相片包括在案發現場發現的一截經冷藏的手掌連同部分手臂、一隻腳掌以及其他未能被辨認但明顯經過切割處理的皮肉殘肢。

《正義迴廊》有不少分屍肢解的戲分。（圖片由麥芷筠提供）

及至第七日審訊，首席陪審員向法官表示受到審訊期間的證據困擾，造成心理影響，在提供醫生證明下提出退出審訊，並向法官司徒冕致歉。法官司徒冕在首席陪審員退出後，與控辯雙方討論，認為案件在陪審團人數下跌至五人的情況下，不能繼續審理案情，於是宣布解散陪審團。

「大角咀雙屍奇案」原案首次開審時，一女一男陪審員先後因為心理受到證供影響而申請退出。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

《正義迴廊》中，亦有拍出選出陪審團的過程。（圖片由麥芷筠提供）

案件被押後至2015年2月23日第二次開展審訊程序，重新選出由九人組成的陪審團，而審理案件過程中，並沒有陪審團成員退出。最後被告周凱亮被裁定兩項謀殺罪名成立，並判以終身監禁。而次被告謝臻麒則被裁定兩項謀殺罪不成立，在承認兩項阻止合法埋葬屍體罪下，被判監一年，扣除審理案件期間被羈押的兩年後，當庭釋放。

第二次審理案件時，周凱亮最終被判終身監禁。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）