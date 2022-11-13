黑豹2︱午夜天使壓軸登場　一個裝甲功能勁過黑豹曾與死侍聯手

Marvel年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》已經上映，電影在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，重新推出黑豹個人電影，在原黑豹演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）於2020年逝世後，帶瓦干達重新出發，推出新版女黑豹、水底部族反派領袖納摩（Namor）、鐵甲奇俠接班人鋼鐵之心（Iron Heart）以及瓦干達全新「女團」午夜天使（Midnight Angels）。

《黑豹2：瓦干達萬歲》已於11月9日於香港上映。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影海報（電影公司提供）

在全新登場的超級英雄中，《黑豹2：瓦干達萬歲》在兩輪預告片裡，已經展示過女黑豹、納摩及鋼鐵之心的身影，但卻完全將午夜天使保持神秘，留待電影中才露出真面目。到底這個藍色裝甲、造型被將軍Okoye多次嫌棄的女團，有甚麼來歷？立即為各位漫威粉絲大起底！

瓦干達的精銳女團午夜天使，首次於電影裡登場。（《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照）

午夜天使的造型，有於《黑豹2：瓦干達萬歲》電影世界首映上曝光。（The Direct）

在Marvel漫威中，午夜天使隸屬於瓦干達皇室衞隊Dora Milaje，由衞隊的精銳成員組成的小隊，專門負責執行暗殺及其他特殊任務，在保衞瓦干達外亦為外勤任務執行部隊。其中，《神奇四俠》的反派末日博士（Doctor Doom）曾經闖入瓦干達盜走汎金屬，而瓦干達國王兼黑豹鐵查拉則下令午夜天使出動刺殺末日博士，途中更與身為僱傭兵的死侍（Deadpool）聯手。

《神奇四俠》的反派末日博士（左）曾經從瓦干達盜走汎金屬，午夜天使與死侍前往執行暗殺務。《神奇四俠》電影劇照。（imdb）

午夜天使曾與僱傭兵死侍聯手，合作暗殺末日博士。《死侍2》電影劇照。（imdb）

而《黑豹2：瓦干達萬歲》電影中，觀眾所見的午夜天使裝甲，與漫畫的的造型設計與功能性相當接近。漫畫中，午夜天使裝甲以藍色配搭金色，保留了Dora Milaje的金色頸環，而裝甲亦設有昆式戰機相同的隱形功能、配備電磁武器，後來更裝備了飛行翼，相比黑豹的功能更為先進、行動力更高。午夜天使亦有長矛以外的多款汎金屬武器，執行任務更搭載專屬的昆式隱形戰機，擁有僅次於黑豹的瓦干達最新科技與戰鬥力。

午夜天使於《黑豹》漫畫裡的形象。（Marvel網站）

午夜天使的造型也有推出玩具。（POP玩具網站圖片）