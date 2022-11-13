爆谷一周︱馮德倫熱愛電影寧放棄演出　有套戲睇足100次都唔厭

近年積極參與幕後工作，與好友吳彥祖紛紛走向荷里活與外國電視劇作的馮德倫，自出席香港電影金像獎頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓後，罕有地於電視上曝光，出席節目《爆谷一周》接受谷德昭訪問。馮德倫於節目上分享自己作為演員外，一直對電影拍攝與創作具有濃厚興趣，亦在正式執導演前拍攝與剪輯不少影片，更大爆自己最欣賞的女演員然並非太太舒淇。

馮德倫在今年的香港電影金像獎擔任頒獎嘉賓後，罕有地出席《爆谷一周》電視節目。（《爆谷一周》節目截圖）

顏值最高的導演

馮德倫由演員轉型為導演，被谷德昭稱為「被英俊耽誤的才華導演」，馮德倫則笑稱：「簡單來說，我自己沒甚麼好抱怨！」而被問及如果在演戲與執導之間只能二擇其一，馮德倫則肯定地回答：「如果是一輩子，可能做導演比較好，你的生涯會更長。」

在導演與演員之間二選一，馮德倫肯定地回答會擔任導演。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭亦於節目上展示了一張馮德倫24歲及現在48歲時的照片，現場的女觀眾均認為48歲的「中佬」馮德倫更為吸引。馮德倫亦分享到他能夠保持態的原因：「我基本上很少喝酒，儘量保持運動，應該有一點幫助。」

谷德昭在節目上展示了馮德倫24歲及現在48歲的有型相片。（《爆谷一周》節目截圖）

陳奕迅、謝霆峰的「黑材料」

谷德昭提到電影《2002》拍攝期間，當時作為演員的馮德倫，在拍攝現場竟然搶着攝影師的器材來用，而私底下亦與圈中好友拍攝不少影片，馮德倫在節目上表示：「我喜歡拍片、剪片，其實不止是陳奕迅、謝霆峰，其實圈外不少好友亦被我找來拍攝。我喜歡控制整個場面，我覺得自己要做一個崗位，去說自己的故事。」谷德昭問及過去的影片有沒有被保留，馮德倫表示全部均有保存，被谷德昭笑指他手上有許多陳奕迅與謝霆峰的「黑材料」，肯定不敢得罪馮德倫。

谷德昭笑指馮德倫手上有許多陳奕迅與謝霆峰的「黑材料」。（《爆谷一周》節目截圖）

舒淇竟非最愛？

2016年迎娶國際知名女演員舒淇，馮德倫不論於今年的香港電影金像獎或《爆谷一周》節目上，他的婚姻均有被提起。谷德昭問及馮德倫最喜愛的女演員時，馮德倫的答案竟意外地並非舒淇：「我最喜愛的女演員是梅麗史翠普（Meryl Streep），由他以前和現在的戲，你會看出他選的作品，隨着他的改變，他選的作品也不同，但總之有質素。」

馮德倫分享自己最喜愛的女演員時，竟然回答梅麗史翠普，而非太太舒淇。（《爆谷一周》節目截圖）

馮德倫自2016年迎娶舒淇後，不時也會被提及與舒淇的婚姻。（Getty Images）

睇100次唔厭的電影

而提到馮德倫最愛的電影，與他私交甚篤的谷德昭則猜想，一定是吳宇森導演的《英雄本色》。谷德昭問及有否看《英雄本色》超過100次時，馮德倫笑指：「應該差不多了！年輕時看《英雄本色》，當然覺得發哥當時拿兩枝槍掃射很有型，但慢慢看下去，年長一點時再看，發覺電影原來是講述義氣、友情，這部電影對我的影響最大。」