金雞獎︱《長津湖》奪兩大獎徐克親領最佳導演 王丹妮失落影后
撰文：莫匡堯
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2022年中國金雞百花電影節、第35屆中國電影金雞獎，今日（12日）於廈門舉行。香港電影《梅艷芳》躋身在一眾華語作品中，王丹妮更獲提名「最佳女主角獎」、導演梁樂民提名「最佳導演獎」以及「最佳錄音」共三項提名。而中國電影《長津湖》則榮獲八項提名，成為最高呼聲的電影作品。
其中憑《梅艷芳》提名最佳女主角的王丹妮，未有出席頒獎典禮，亦失落影后殊榮，最佳女主角則由中國電影《媽媽！》女主角奚美娟獲得。同時，《梅艷芳》提名的「最佳導演」及「最佳錄音」獎亦未能獲獎。
《長津湖》為今屆金雞獎獲得提名最多的電影，分別提名「最佳導演」、「最佳故事片」、「最佳男主角」等八項獎項，而徐克、陳凱歌及林超賢三位導演，則榮獲第35屆中國電影金雞獎最佳導演，更由徐克為代表，從成龍手上獲得獎項。
而電影《長津湖》亦榮獲第35屆金雞獎「最佳故事片」大獎，共獲得金雞獎兩項最大殊榮，由于冬、徐克、吳京等一眾代表上台領獎。而出品人于冬亦於台上感謝徐克、陳凱歌及林超賢三位的付出，亦為吳京未能憑電影獲得「最佳男主角」獎感到可惜。
第35屆中國電影金雞獎得獎名單：
「最佳故事片」獎：《長津湖》
「最佳導演」獎：《長津湖》徐克、陳凱歌及林超賢
「最佳男主角」獎：《人生大事》朱一龍
「最佳女主角」獎：《媽媽！》奚美娟
「最佳女配角」獎：《奇蹟．笨小孩》齊溪
「最佳男配角」獎：《漫長的告白》辛柏青
電影《長津湖》共獲得「最佳故事片」及「最佳導演」兩項獎項；《狙擊手》獲得「最佳攝影」及「最佳錄音」獎；《獨行月球》獲得「最佳音樂」及「最佳美術」獎；《漫長的告白》獲得「最佳中小成本故事片」及「最佳男配角」獎；《人生大事》獲得「最佳男主角」及「最佳導演處女作」獎；《愛情神話》則獲得「最佳編劇」及「最佳剪輯」獎。