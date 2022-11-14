總會拍電影︱《惡人當道》開鏡　姜皓文、廖子妤打造江湖溫情故事

「總會拍電影」首部電影《惡人當道》日前進行開鏡儀式，出席包括：電影總會會長古天樂、導演關文軒、姜皓文、廖子妤、凌文龍、葉童、尹揚明、動作指導羅浩銘、電影總會副會長張同祖、楊逸德、鄺庭和及秘書長王延明。

「總會拍電影」首部電影《惡人當道》開鏡，總會會長古天樂（左四）、副會長張同祖（左二）以及一眾主演一同出席。（電影公司提供）

總會會長古天樂表示：「以前電影界亦曾經合力拍過《豪門夜宴》、《雙龍會》等電影籌款，期望『總會拍電影』能以新思維，更主動直接地帶動本地電影產能，為香港電影工作者締造就業機會。今後通過『總會拍電影』計劃，總會能夠擁有自己出品的電影，既可以為市場帶來不同的戲種，電影收入又可以用於服務業界屬會，一舉兩得。」

電影總會會長古天樂（右四）於開鏡禮上表示，過去香港電影界亦曾合力拍攝電影，相信會為香港電影及業界帶來機會。（電影公司提供）

電影總會在40多份參選劇本中，挑選出兩部作品作為頭炮，古仔說：「今次面試雖然有不少是新導演、新編劇，但其實他們的表現相當成熟，普遍水準都很高，亦有令我眼前一亮的人才。」古仔指第二部獲選作品亦將於年底開拍，他說：「原先計劃一年拍4部作品，現時疫情放緩，電影行業開始復甦，所以我比較放心。我主張精益求精，因此希望完成首輪拍攝才展開第二輪招募。而且現在找評審也很難呢！大家都忙。」

姜皓文為電影《惡人當道》飾演男主角。（電影公司提供）

男主角姜皓文說：「呢個係我一直好想演嘅角色，一睇到劇本就覺得好正，而且仲係『總會拍電影』嘅頭炮，所以更加有意義。今次我會用新嘅方法去演繹呢個角色，希望帶到新鮮感畀觀眾，令大家覺得：『嘩！呢個係姜皓文嚟㗎？』（第二次同Fish 合作有無感情戲？） 今次同佢個仔好有火花，同阿Fish 嘅火花就要問導演喇。」

廖子妤為電影《惡人當道》飾演女主角「天樂媽」。（電影公司提供）

為角色特意染了一個日久失修髮色的廖子妤說：「今次飾演一個『癲得』的媽媽，有一個九歲大的兒子，戲入面佢叫『老爺』。最搞笑係我問佢叫咩名，佢答我『叫老爺我天樂』，原來佢真名真係叫『天樂』，所以我係真正嘅天樂媽！」

凌文龍為電影《惡人當道》首次飾演反派。（電影公司提供）

主演之一的凌文龍表示這次角色甚有發揮：「我第一次飾演反派，很感謝總會開戲，令我哋一眾新演員有更多演出、學習的機會。」由導演親自邀請演出的葉童說：「《惡人當道》主要在舊區拍攝，非常有香港特色。我的角色亦都很有故事，內心難以形容，混亂又飄忽。」尹揚明說：「戲中我與一班江湖朋友信了主，但因事需要重出江湖，有兄弟情、愛情、親情及江湖情。

葉童（右一）由導演親自邀請參與演出。（電影公司提供）