黑豹2︱神柲海底暴族大解構　點解塔牢金人藍色皮膚撞樣阿凡達？

Marvel年度壓軸電影《黑豹2：瓦干達萬歲》已經上映，電影在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，重新推出黑豹個人電影。今集除了推出新黑豹作為查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）的繼承人外，亦介紹全新水底部族塔牢金（Talokan）於電影登場，在反派領袖納摩（Namor）領導下，威脅地表最強大國瓦干達。

水底部族塔牢金，在納摩領導下為瓦干達帶來威脅。（《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照）

撞樣「阿凡達」的秘密

瓦干達族人與塔牢金人均擁有汎金屬（Vibranium）科技及武器，而且在服飾、武器與戰鬥風格上均具深厚的民族特色，然而塔牢金人在電影中有一身「阿凡達」（Avatar）一樣的藍色肌膚，除了令觀眾能夠一眼辨認出雙方人馬外，原來背後暗藏玄機！

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，水底部族塔牢金人的皮膚呈藍色，配合民族色彩濃厚的服飾，辨識度極高。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

《黑豹2：瓦干達萬歲》裡的塔牢金人，因為皮膚呈藍色，被指撞樣阿凡達。《阿凡達》電影劇照。（imdb）

在《黑豹2：瓦干達萬歲》裡，塔牢金人服用「仙草」汁後出現變種，失去在陸地上呼吸的能力，全身皮膚亦迅速變成藍色，及至在水中開展生活時，皮膚才變回原本的淺棕色。塔牢金人能透過皮膚「呼吸」氧氣，但登陸後，他們只能單靠面罩呼吸，而皮膚則會與當初變種時一樣出現缺氧狀態，因此變成藍色。

而納摩作為變種二代，具有在水底透過皮膚呼吸的能力之餘，亦能夠於地面上同時以口鼻及皮膚呼吸，所以他不需要配戴面罩，皮膚亦不會因為缺氧而呈藍色狀態。

塔牢金的領袖納摩具有同時在陸地及水底呼吸的能力。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照（imdb）

「仙草」的變種效能

塔牢金的「仙草」與瓦干達的心型草，由於同樣生長於汎金屬豐富的土壤中，因此具有類近的性質，能夠令身體產生變種，而塔牢金人的祖先服用了「仙草」的汁液，令全族分攤了變種效能，得到異於常人的力量、速度及防禦力。在電影開始時的深海開採站一場，中情局探員以手槍射擊塔牢金強人Attuma時，子彈打中他卻絲毫無損，似乎汎金屬武器以外，一般人類武器無法產生效用。

塔牢金人的祖先因為服用了「仙草」製成的汁液，產生了變種反應。《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照。（imdb）

在「仙草」的力量增幅下，塔牢金人亦具有超強的復原能力，是故瓦干達皇室衞隊Okoye將軍在橋上首戰塔牢金人時，即使在塔牢金戰士身上留下致命傷，仍然無法將他們完全擊倒，在短短的時間中便治癒傷口，重新投入戰鬥，令Okoye始料不及。