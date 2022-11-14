正義迴廊︱與楊偉倫互送高帽　麥沛東狂收「屈我啦」Meme圖

香港奇案電影《正義迴廊》已經上映，並在兩周內大破1000萬票房。今日（14日）電影一眾台前幕後舉行慶功宴，並宣布電影已經錄得1700萬票，直迫2000萬的「最低回本價」。《正義迴廊》開畫以來呼聲極高，觀眾不僅熱切討論電影劇情、了解原案發生經過與秘聞，更對參演電影的一眾演員表現讚譽有加。其中，兩位男主角楊偉倫及麥沛東的演出最為精彩觸目，更有片段被製成迷因貼圖，成為社交媒體熱話。

楊偉倫（左）與麥沛東（右）在電影《正義迴廊》慶功宴上接受訪問。（莫匡堯 攝）

楊偉倫（阿卵）與麥沛東在《正義迴廊》千萬票房慶功宴上接受訪問時，為電影在短時間內取得如此佳績感謝觀眾的支持，亦有留意觀眾的討論，阿卵笑指：「有討論、才有空間（進步）、有討論空間！」麥沛東指有留意到自己在電影裡上作供的片段，大叫：「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」的對白，被製成迷因（Meme），笑指：「其實我覺得幾得意，日常生活中有不少空間可以用到，連朋友也不斷發送給我。我覺得連『九唔搭八』的情況下也能夠用到，朋友問你吃飯了沒有，也會用『屈我啦！屈我啦！』的貼圖！」

麥沛東在電影中作供的片段，被網民製作成「屈我啦！屈我啦！」Meme畾。（《正義迴廊》預告截圖）

麥沛東在《正義迴廊》演出的迷因，被網民瘋傳。（《正義迴廊》預告截圖）

演技被受觀眾認可，楊偉倫與麥沛東互送高帽之餘，亦不忘調侃對方，阿卵笑指：「阿東做完這部電影後，真的將自己的智力降低了！現在擁有超能力可以控制自己的智商！」阿東亦笑指：「其實冇問題，可以自由控制！」

《正義迴廊》兩位男主角楊偉倫與麥沛東二人老友鬼鬼，經常互相調侃、又互相送高帽。（莫匡堯 攝）

麥沛東的銀幕形象深入觀眾印象，被問及會否影響家人或朋友的印象，阿卵搶着笑指：「他少了許多朋友！全部疏離了！」麥沛東則表示：「其實不會，那個形象差太遠了，嘴角沒有脫皮，又瘦了、面沒有那麼圓！」而阿卵則提到一年謝票期間的趣事：「記得謝票時，有觀眾竟然說：『估唔到你竟然咁靚仔！』」而麥沛東便笑着續指：「所以我現在也進化到很厚面皮，我真的很靚仔！」