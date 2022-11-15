新一代「謀女郎」林博洋樣貌明艷　網友評價不一：多的是比這好看

著名中國導演張藝謀捧紅過不少女星，最出名的要數兩位國際影后鞏俐、章子怡，以及近年的周冬雨、倪妮，讓「謀女郎」備受媒體和公眾關注。而在2020年展露頭角的劉浩存卻備受爭議，在近日舉辦的「2022星辰大海青年演員優選計劃」中，又有一位新的「謀女郎」現身，出身於2000年的林博洋。



新「謀女郎」林博洋。（微博@中國電影報道）

今年22歲的林博洋是北京電影學院表演科班出身，早在2018年大學入學時，她就已經脫穎而出，一張回眸笑照片在網絡瘋狂洗版，指她與Angelababy（楊穎）撞樣，被封為「北電第一美」，與童星出身的內地演員宋祖兒是室友，當時已經有「全國後援會」，受歡迎程度可見一斑。而有別於以往清純風格的「謀女郎」，林博洋樣貌比較明艷。

林博洋當年入學的回眸一笑在網絡瘋傳，至今都有網友記得。（微博圖片）

據張藝謀透露，林博洋在大學一年班時就參演他執導的電影《堅如磐石》，與一班老戲骨合作，塑造了很好的角色；其後又參加了他執導的另一套電影《狙擊手》的拍攝，大讚道：「林博洋為人善良真誠、謙虛謹慎，她對待表演工作非常專注、非常認真，努力刻苦、責無旁貸，就是一心一意地演好每一個角色，她是一個可塑性很高的年輕演員，期待她未來有更好的作品帶給大家。」有指林博洋還加盟了張藝謀正在拍攝中的電影《滿江紅》，給予對方不少機會。

張藝謀對林博洋讚不絕口。（視頻截圖）

林博洋出生於福建廈門的一個藝術世家，公公、婆婆都是上海音樂學院聲樂系畢業，從小就耳濡目染的她對於主持、表演、唱歌、朗誦等通通不在話下，且在圈中的人脈似乎也不錯。2018年8月到港時，她曾在微博曬出同黃百鳴的合照，並寫著「L風暴」，且同小S（徐熙娣）一家也有交情，現在更成為新一代「謀女郎」，相信不難在娛樂圈大展拳腳。

然而，不少網友認為「謀女郎」的樣貌愈發缺乏辨識度，目前對林博洋也評價不一：「這位真的是太一般了，不知道老謀子是審美嚴重滑坡還是又一個資本強捧」、「說真話，多的是比這個好看的」，「和倪妮是一個風格的」，也有網友大讚：「有點王祖賢的感覺」、「這位好看，耐看，看著舒服」等。