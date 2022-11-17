專訪｜姜濤恨演愛情片　有導演建議拍師生戀揀埋女主角︰都幾特別

由彭秀慧執導，姜濤與柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，二人正式歸隊做宣傳。今次更特別去到一個廚房拍攝《香港01》專訪，以紀錄戲中二人相遇一幕。首部參與電影，以親情為主題，成績非常好。當問到二人將來可有興趣接拍愛情主題，兩位都表示歡迎，心目中更有一個女主角人選。

姜濤與柳應廷（Jer）首次主演的電影《阿媽有咗第二個》，二人近日終於正式歸隊做宣傳。（英皇電影提供︰Cow10攝）

姜濤在《阿媽有咗第二個》，未有感情戲份。（《阿媽有咗第二個》劇照）

恨拍愛情片

問到姜濤與柳應廷可會嚮往拍愛情片？姜濤坦誠作答︰「都嚮往，因為現實中比較少接觸。出道以來愛情劇都比較少。雖然當中一定會有感情線，但不會太著重。」所以姜濤都希望有部戲可集中地講愛情，讓自己去幻想一下。

姜濤在劇集《季前賽》都有感情線，不過劇集還夾雜籃球、兄弟情、親情等內容。（《季前賽》劇照）

既然有興趣，下一條問題便直截問兩位︰「任你選女演員，會找誰做自己部愛情片的女主角？」問題聽到一半，姜濤已心知不妙，暗暗地說︰「踩入了陷阱。」旁邊的Jer靈機一觸︰「花姐！這一刻幫到你。」但姜濤覺得已經借花姐過橋太多次，實在欠誠意，好想認真去想想，然後突然想到，曾經有一位導演向他提出一個建議。

（英皇電影提供︰Cow10攝）

阿Jer在戲中，反而有感情伏線。（《阿媽有咗第二個》劇照）

建議拍師生戀題材

姜濤︰「阿史（導演袁劍偉別名）有提議過，想我跟他太太（林嘉欣）拍一套師生戀電影，這個都幾有興趣，幾特別。」林嘉欣出道作《男人四十》（2002），正正是與張學友拍出一段師生戀，亦令她於贏得金像獎最佳新演員及女配角兩個大獎。如果在20年後，角色對調重拍一次，相信會如姜濤所講幾特別。至於阿Jer，就突然想到台灣演員桂綸鎂，相信是被對方的氣質迷倒，希望自己可以跟對方拍一齣愛情片。

2002年的《男人四十》，觸及中年男士的心聲。（《男人四十》劇照）

林嘉欣在戲中一句︰「林耀國，我要罰你留堂！」令人心動。面對誘惑，張學友一度迷失。（《男人四十》劇照）