專訪｜姜濤恨演愛情片 有導演建議拍師生戀揀埋女主角︰都幾特別
撰文：許育民
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由彭秀慧執導，姜濤與柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，二人正式歸隊做宣傳。今次更特別去到一個廚房拍攝《香港01》專訪，以紀錄戲中二人相遇一幕。首部參與電影，以親情為主題，成績非常好。當問到二人將來可有興趣接拍愛情主題，兩位都表示歡迎，心目中更有一個女主角人選。
恨拍愛情片
問到姜濤與柳應廷可會嚮往拍愛情片？姜濤坦誠作答︰「都嚮往，因為現實中比較少接觸。出道以來愛情劇都比較少。雖然當中一定會有感情線，但不會太著重。」所以姜濤都希望有部戲可集中地講愛情，讓自己去幻想一下。
既然有興趣，下一條問題便直截問兩位︰「任你選女演員，會找誰做自己部愛情片的女主角？」問題聽到一半，姜濤已心知不妙，暗暗地說︰「踩入了陷阱。」旁邊的Jer靈機一觸︰「花姐！這一刻幫到你。」但姜濤覺得已經借花姐過橋太多次，實在欠誠意，好想認真去想想，然後突然想到，曾經有一位導演向他提出一個建議。
建議拍師生戀題材
姜濤︰「阿史（導演袁劍偉別名）有提議過，想我跟他太太（林嘉欣）拍一套師生戀電影，這個都幾有興趣，幾特別。」林嘉欣出道作《男人四十》（2002），正正是與張學友拍出一段師生戀，亦令她於贏得金像獎最佳新演員及女配角兩個大獎。如果在20年後，角色對調重拍一次，相信會如姜濤所講幾特別。至於阿Jer，就突然想到台灣演員桂綸鎂，相信是被對方的氣質迷倒，希望自己可以跟對方拍一齣愛情片。