無間道20周年｜劇本原名叫《殺警》　劉偉強︰有諗過《無間行者》

2002年12月12日，是電影《無間道》的上映大日子，電影由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，幕前更集齊梁朝偉、劉德華、黃秋生、曾志偉四大影帝，票房大破$5505萬，並成為香港電影經典系列之一。



電影今年踏入20周年，為隆重其事，寰亞電影使用先進的 4K 數碼復修和杜比全景聲（Dolby Atoms）環迴技術，成為全新聲畫升級版本，一氣呵成，重現三部曲。而導演劉偉強更專誠拍了一輯訪問率先在《香港01》分享，細訴當年拍攝點滴，更透露戲名《無間道》的來歷。



影片提供︰寰亞電影

揚威奧斯卡

2002 年上映的《無間道》，翌年更橫掃香港電影金像獎和金馬獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角等一共15個大獎。更矚目是被國際大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）賞中，拍成《無間道風雲》（The Departed），並憑此贏得奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳剪輯四個大獎。

電影成中多個場口、對白、配樂都成為經典，包括這幕天台戲。（《無間道》劇照）

戲名要經師父批

劉偉強回想創作初期，麥兆輝構思了這個劇本良久，當初戲名還未叫《無間道》。劉偉強︰「最初叫《殺警》，我當然覺得這個名不太好，甚麼刺殺、殺甚麼，太多類似的片名。」直至突然間想到《無間行者》，正合乎劇情。「故事講臥底，臥底生活就好似地獄般，我好鍾意這個名，但電影行比較迷信，早在新藝城年代已經會為戲名算筆劃，所以要特別去請教師父。」

馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演，最終在由里安納度出演男主角的《無間道風雲》奪得奪得。（電影劇照）

劉偉強為《無間道》20周年，接受訪問暢談當年拍攝細節。（影片截圖）

出蠱惑贏得《無間道》

劉偉強鍾意「無間」二字，惟怕交到師傅時會揀選另一個，於是立即找莊生（監製莊澄）想想辦法。「他富文彩，很快便想了四個以『無間』開首的戲名出來，直至見到《無間道》，我覺得挺有趣，『道』是指一個大世界，好似片頭所見的十八層地獄場面。於是我便帶住這幾個名去泰國請教師父。」

如何令師父選中心頭好？劉偉強自嘲拍《古惑仔》出身，當然有「蠱惑嘢」。「我逐個讀畀師父聽，讀到不太喜歡的選擇時，刻意讀得無理神氣，直到《無間道》就好肯定地讀出︰『無！間！道！』師父聽到，覺得這個可以，便選這個，其實就是這麼簡單。」

+ 1

《無間道》三部曲於12 月 12 日至 14 日期間，假K11 Art House 特設巨幕特典場及杜比全景聲特典場，讓觀眾不但可在大銀幕重溫這部經典作品，更可獲贈該電影集數之20 周年紀念品乙份，包括 3D 立體珍藏紀念卡乙張、A3 電影海報乙張、及由本地插畫家 Walker 繪畫的別注插畫版明信片乙張。凡集齊《無間道》三部曲每集各一張之特典場戲票、正場正價戲票或 MCL MAX 會員戲票，更可於 K11 Art House 票房換領《無間道》20 周年紀念 tote bag 乙個。所有贈品，數量有限，送完即止。放映及購票詳情,請密切留意 MCL 及寰亞電影官網及 FB 專頁。