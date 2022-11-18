《風再起時》上優先場將挑戰金像獎　梁朝偉郭富城力戰子華古天樂

期待已久的電影《風再起時》，由翁子光執導、梁朝偉、郭富城主演，8月成為《第46屆香港國際電影節》開幕電影，兩場門票火速售罄一票難求。後來更獲香港電影製片家協會推薦，將代表香港角逐「第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。



要符合入選奧斯卡資格，電影先要在香港舉行優先場，於是下星期一連七日均會舉行7場優先場，同時意味著自行入圍第四十一屆香港電影金像獎影片名單，有資格角逐各大獎項。



不少影迷都期待電影《風再起時》上畫，令當時電影節開賣一票難求。(《風再起時》劇照)

2022年是香港電影復潮的一年，計票房，《明日戰記》、《飯戲攻心》分別創下華語片香港票房新紀錄，當中《明日戰記》更大破8000萬大關，可喜可賀。至於質素上亦大獲好評，《明日戰記》視覺特技震撼眼球，《飯戲攻心》一檯六人的飯局戲打破港式喜劇框框，到近日上畫的《正義迴廊》，劇本的精密鋪陳更令人拍案叫絕。

電影將於下周上映７場優先場，亦已全數爆滿。（網上圖片）

各片質素水準高，大大提升來年《第四十一屆香港電影金像獎》的競爭力，單計男主角，本身《明日戰記》古天樂、《飯戲攻心》黃子華都相信好大機會入圍，而年中上映的《神探大戰》劉青雲一夫當關的演繹，無疑都可順利入圍。現在《風再起時》都入圍成侯選片單，即梁朝偉、郭富城兩大影帝都將會加入團圈，戰況實在難以預料。

古天樂拍攝《明日戰記》，其使命感為人感動。(《明日戰記》劇照)

事實上，《正義迴廊》兩大男主角楊偉倫、麥沛東的表現，都獲觀眾認同，論戲份絕對是男主角位置，論演技亦絕對可挑戰影帝寶座，令來屆金像獎，單單是男主角入圍名單，都已經存變數，相信會極具話題性。

由票房毒藥變靈藥，黃子華有冇機爭埋影帝呢？（《飯戲攻心》劇照）

《神探大戰》中，劉青雲一夫當關，撐起成部戲。（《神探大戰》劇照）