正義迴廊︱劇組被指逼演員露點演出　演員親回應︰不存在脅逼

《正義迴廊》已於10月27日正式上映，早前更錄得1700萬票房佳績。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

香港奇案電影《正義迴廊》自上映以來大受觀眾歡迎，截至18/11票房更錄得2000萬成績。正當電影大受歡迎，劇情及原案成為影迷討論熱話的同時，有自稱「《正義迴廊》的工作人員」發公開信，點名指責製作團隊包括導演何爵天，於拍攝現場臨時要求外籍及內地演員先後脫下乳貼及內褲進行演出，消息一出立即被瘋傳。

指責《正義迴廊》團隊，包括導演及監製在內的公開信，發信者自稱為「《正義迴廊》工作人員」。（網上圖片）

有網民於社交媒體專頁「佔領流」上，貼出公開信，當中的指控包括戲中一幕有兩位特約演員（一名外籍、另一名為中國內地），拍攝前只知道需作裸露背部演出，但到達現場拍攝不久後，突然被要求除乳貼。兩名演員明確拒絕，不願以全裸出現於鏡頭之前，但文中指導演何爵天及其導演組團隊堅持執行，以群眾壓力讓兩人先是脫下乳貼，二人言語不通，加上現場拍攝壓力下惟有屈服，除下乳貼。

文中又指，拍攝不久後，導演再度下指示，在沒有清場情況下，進一步要求她們脫下內褲，更指有人不滿工作人員在等候拍攝期間，替兩名演員披上衣服，臨時遮蔽身體。更指其中一位監製說：「都露曬，遮嚟都冇用啦！」由於兩位演員分別為外地人，溝通上有問題，並指電影公司最後只肯額外添加港幣500元作額外演出費。

佚名公開信裡提及《正義迴廊》「納粹」一幕的相關畫面。《正義迴廊》電影預告截圖。

《正義迴廊》不單一幕有裸露鏡頭演出。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

就事件，《正義迴廊》監製翁子光在佚名信曝光後，於社交媒體上發文，表示自己正在了解拍攝當日的過程始末，然而強調︰「信中對待有裸露演出的演員的處理絕非事實」，更貼出一段對話內容，對象為《正義迴廊》「唯一一位有裸露演出的中國籍演員孫禾頤（Jennifer）」。

翁子光強調孫禾頤小姐由他本人親自接洽，對方為一位人體藝術模特兒，裸露演出亦為事前協定，強調「絕無強逼的情況」。至於佚名公開信裡的「納粹德軍」部分拍攝，翁子光指當日自己並不在現場，將進一步作出了解並向公眾交待。

隨後，當事人Jennifer亦在個人社交平台出文澄清。內容如下︰

【在此澄清】

此文章所有內容都屬不實消息

首先，電影裡casting和納粹兩場戲裡面兩個角色都是我

1、拍攝前我與劇組談好了拍攝尺度本就是露點，不存在現場脅迫脫衣服的情況。相信大家有看過我的Twitter，根本就不需要脅迫

2、原本就會講廣東話，根本不存在語言不通的情況。

3、在兩場拍攝過程中，我老公都在現場並且坐在導演或監製旁邊，監製根本就不可能說出「都露啦，遮黎都冇用」這種話。

4、納粹那場戲監製並不在現場

5、如果我自己真的遇到不公不義，我會自己站出來。不會需要到這個時候由其他人為我發聲。

其中一位當事人Jennifer，出文澄清，逐點指出絕冇現場脅逼一事。（網上截圖）