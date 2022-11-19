正義迴廊｜專頁道歉後再籲同業發聲　翁子光公開演員對話︰冇受壓

電影《正義迴廊》自上映以來大受觀眾歡迎，截至18/11票房更錄得2000萬成績。正當電影大受歡迎，劇情及原案成為影迷討論熱話的同時，同日晚上，一個名為「佔領流」的專頁，有自稱「《正義迴廊》的工作人員」發公開信，點名指責製作團隊包括導演何爵天，於拍攝現場臨時要求外籍及內地演員，先後脫下乳貼及內褲進行演出，消息一出立即被瘋傳。

戲中有場拍攝納粹德軍的戲份，當中會涉及裸露鏡頭。（影片截圖）

由於事態嚴重，即晚監製翁子光已立即公開與戲中唯一一位有裸露演出的中國藉演員Jenny Suen的對話，證實絕無脅逼拍裸露鏡頭一事。隨後Jenny Suen亦在個人Facebook刊登澄清文，逐點指出原文指控不實。

正義迴廊︱劇組被指逼演員露點演出 演員親回應︰不存在脅逼

就事件發生，其中一位當事人Jenny Suen已即晚刊出澄清啟示，證沒有受到任何脅逼去拍攝。（網上圖片）

專頁「佔領流」得悉翁子光及Jenny Suen的回應後，今早（19/11）本已刊出道歉啟示，說明無辦法提供更多實質證據。但數小時後，專頁再刊出一個2020年的劇組通告，疑似拍攝該「納粹德軍」場口的通知，並註明︰「願同業站出來發聲」，茅頭直指另一名外籍模特兒和另一位監製，似想再跟進下去。

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專頁「佔領流」今早原已刊出道歉聲明。（網上圖片）

隨後再貼出當日的拍攝通告，並寫上︰「願同業站出來發聲」（網上圖片）

呼籲刊出不久，監製翁子光再度出文，今次是聯絡上另一位在戲中作裸露演出的外籍模特兒Maria Smith，翁子光公開二人的WhatsApp對話，內容直接問到Maria在拍攝時有否受到脅逼？當事人直接回應沒有！還反問邊個寫？文中兩位受害人已先後出來澄清，相信事件將告一段落。