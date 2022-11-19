金馬獎紅地毯｜袁澧林吊帶裙性感登場　桂綸鎂超低胸鬥宋芸樺A4腰

2022年第59屆金馬獎於台北舉行，頒獎典禮前，舉行紅地毯，讓各參展作品的獎項提名人，以盛裝與觀眾見面。其中憑《窄路微塵》提名「最佳女主角」的文青女神袁澧林，以性感吊帶裙登場，配一頭幻彩銀髮，非常奪目。

袁澧林性感登上金馬獎紅地毯。（金馬獎直播截圖）

袁澧林以吊帶長裙亮相金馬獎紅地毯。（金馬獎直播截圖）

袁澧林一頭幻彩銀髮非常奪目。（金馬獎直播截圖）

身為本屆金馬評審團成員的桂綸鎂，以超低胸造型登上紅地毯，配一閃亮鑽飾，絲毫不輸提名的女演員。而憑《我的少女時代》成名的演員宋芸樺，身穿露腰裝大晒纖幼A4腰，據知宋芸樺更在登上紅地毯前斷食，以保持更佳狀態與體型。

桂綸鎂以評審團成員身份登上紅地毯。（金馬獎直播截圖）

桂綸鎂以超低胸造型亮相。（金馬獎直播截圖）

宋芸樺以A4腰示人。（金馬獎直播截圖）

宋芸樺據主持人透露，在頒獎禮前斷食，以保持A4腰好身材。（金馬獎直播截圖）

香港電影《智齒》一共提名十二項獎項，團隊由提名「最佳男配角」、國際名導演李安的兒子李淳，以唯一幕前身份代表《智齒》出席金馬獎頒獎典禮。李淳帶領提名「最佳視覺效果」的何文洛、刁璟瑋；提名「最佳音效」Nopawat Likitwong等幕後工作人員現身。李淳在紅地毯上，以一身粉藍色西裝亮相，顏色非常閃亮大膽，更「走裇衫」露出結實胸肌。

李淳粉藍色西裝下露出壯碩胸肌。（金馬獎直播截圖）

《緣路山旮旯》導演黃浩然、監製鄺佩詩及製片馮惠思，代表電影參加金馬獎頒獎典禮，並踏上紅地毯。憑《緣路山旮旯》提名「最佳女配角」的演員余香凝，則未有在紅地毯上現身。

《緣路山旮旯》導演黃浩然帶領團隊走上紅地毯，未見提名「最佳女配角」獎的余香凝。（金馬獎直播截圖）

《白日青春》於本屆金馬獎提名「最佳劇情長片」、「最佳男主角」及「最佳新導演」等六項獎項，導演劉國瑞、男主角黃秋生帶同提名「最佳新演員」的童星林諾（Sahal Zaman）與一眾劇組人員在紅地毯上登場。黃秋生在紅地毯上受訪時被問到會否執導演筒，黃秋生驚喜回應：「會！已經有劇本！」