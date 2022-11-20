Disney+香港一周年　「雷神」「死侍」兩大紀錄片聯手慶生

香港Disney+ 登陸一週年，為隆重其事，頻道找來兩大超級英雄巨星擔網的紀錄片挑戰實錄，經已獨家上線。兩位超級英雄分別是「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)挑戰人體極限，探討長壽奧秘的《基斯咸士禾夫挑戰極限》(Limitless with Chris Hemsworth)，以及「死待」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)買起英國古老職業足球會「紅龍」域斯咸，學習經營球會挑戰以弱勝強的《小球會大明星》(Welcome to Wrexham)。

你可以在節目中見到基斯的麒麟臂，亦可以見到他在水中訓練的完美體格。(《基斯咸士禾夫挑戰極限》劇照)

在《基斯咸士禾夫挑戰極限》內提到，基斯咸士禾夫對於自己的身體一向非常自律，爆肌形象非常吸睛，今次「挑戰極限」系列中，將會施展渾身解數挑戰不同的「長壽」任務，期間更會爆衫大騷肌肉，你可以在節目中見到他的麒麟臂，亦可以見到他在水中訓練的完美體格，不論男女都一定心心眼。

大髀咁粗的手臂，幕幕都有亮相。(《基斯咸士禾夫挑戰極限》劇照)

節目又提及，研究指人體在極限狀態中會釋放潛能，令身體有更強的抵抗達至更長壽。基斯將會親身測試各種極限挑戰，以實戰的結果揭開人類蘊藏體內的更多可能。每一個任務或訓練都非常驚險，包括前往北極接受終極冷療，在負36度的峽灣中游泳，基斯更形容當時腦袋感覺像被一千把刀刺進一樣；於樓高80層的摩天大廈之上沿著起重機行走，對抗壓力、恐懼對身體構成的健康風險。沒有「神力」的基斯能發揮潛藏人體內最大的能量，完成各種飛簷走壁的高難度挑戰，解開人類長壽之謎嗎？

賴恩雷諾士踩過界既做演員又做球會班主。（《小球會大明星》劇照）

另一節目《小球會大明星》，是由「死待」賴恩雷諾士踩過界既做演員又做球會班主，究竟身為「超級英雄」的賴恩能否為沉寂多時的球會域斯咸，「咸」魚翻生？除了賴恩雷諾士外，另一位共同收購者洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）本身同為幕前，而且更是美國長壽處境喜劇《神話任務》(Mythic Quest)的演員之一。賴恩平時的抵死貪玩形象，拍擋喜劇感十足的洛麥艾漢尼，兩位大細路隨時玩轉球會，為域斯咸殺出一條新血路。