金馬獎2022｜黃秋生《白日青春》首奪影帝　「新導演對我有點運」

第59屆金馬獎今日（19/11）在台北舉行，其中最佳男主角一獎，競爭劇烈，有黃秋生《白日青春》、張繼聰《窄路微塵》、林家棟《智齒》、張孝全《罪後真相》以及游安順《一家子兒咕咕叫》，最終由黃秋生奪得。

黃秋生連同戲中童星一同上台。(金馬獎直播截圖)

秋生感謝上天。(金馬獎直播截圖)

黃秋生特別帶同《白日青春》內的童星林諾(Sahal Zaman) 一起上台，今次是秋生首奪金馬獎最佳男主角，他稱自己等了很久，今日終於成真。「我真的沒有想過得獎，在台下一直在猜各個獎誰會得獎，我都差不多猜對，我的技巧是留意攝影機，剛才我猜錯了。」

童星林諾(Sahal Zaman)一上台便哭個不停。(金馬獎直播截圖)

「我記得很多年之前，因為候選男主角從香港過來，我帶了一個空的行李箱過去，媽媽問我你帶空的行李箱過去幹嗎？我說去買書，結果我是輸了。這次過來，我的行李箱是滿滿的，應該是有空位把這個帶回去。我等了這個金馬獎很多年，我最想告訴我媽媽我得到，可是我媽媽已經不在。」

秋生謙稱要多謝新導演為他帶來好運，而導演劉國瑞亦奪得最佳新導演獎。(金馬獎直播截圖)

秋生早就憑《想飛》、《無間道》、《頭文字D》三度奪得金馬獎最佳男配角，但一直欠影帝一獎，故他笑指新導演很旺自己，事實上，數年前他也是憑新導演作品《淪落人》奪得金像獎最佳男主角。「好像新導演對我來說有點運氣，我以後拍片都要找新導演。」