《過時過節》影評｜一餐飯可以幾難受？　呂爵安執著的破壞力

臨近冬至，《過時‧過節》能趕及上畫實在是最好時間。電影由毛舜筠、謝君豪、呂爵安、談善言主演，新晉導演曾慶宏執導。巧合地，這是繼《飯戲攻心》後，今年另一以家庭飯局作故事原點的電影，分別在一套單單打打會心微笑，這一套是帶著一堆不快的家庭關係。

電影開場就是這幕一家人屈在車廂的戲份，相當壓抑。（《過時過節》劇照）

從戲名已領會，「過節」正代表這家人的心病存有過節，事緣8年前一餐冬至飯，飾演爸爸的謝君豪一次發爛，動了手動了刀，雖沒傷亡，但這一刀已砍入各人心裡，心在痛難療癒，隨後8年間，一家人就是有名無實，聚少離多。

毛姐在戲中不善解人意的性格，最易令人受傷害。（《過時過節》劇照）

以下內容含劇透

一餐飯如何導致一家人的心結積壓8年，關鍵是到底那個錯，有錯得多緊要。開場時，飾演媽媽的毛舜筠已不滿失業丈夫沒積極搵工，還提議買樓，全程車就是吟吟噚噚地罵個不停，這是禍根的開始，然後返到外家，外母對媳婦不滿並遷怒於兒子（梁祖堯 飾），嬲到飯未吃已走。這股怒火似乎蔓延到毛姐心處，順勢狠下了心提出離婚，這句話原來觸及謝君豪底線，自覺向來盡心盡力為頭家，何以失業就變得一無是處，於是激動到衝入廚房拿刀要斬要殺，這刻呂爵安及時趕到，雖成功制止了，但缺口已鑄成，無法修補。

電影改編自導演的經歷，一家四口角色亦容易讓觀眾代入其中，未知情節有幾成真與假，故事開初的設定算合理，但劇情發展下去，就有點失據。當你看到犯了錯的謝君豪，選擇默默地工作，默默地打理家頭細務，無論是修補，還是冷處理好，都算是一大讓步，如果做仔的這刻繼續擔當溝通角色，這頭家是可以復原的。

事實上，呂爵安在冬至飯後，反過來變成關鍵人物，因為當雙親都願意冷靜下來，共處一屋過著表面夫妻生活時，他就一直嬲阿爸當年動刀而不肯回家，甚至寧願靠自己半工讀到大學畢業，期間只肯與阿媽見面，無意間成了一家最執著的人。

呂爵安的執著轉化成問題根源。（《過時過節》劇照）

如果與家人分隔兩、三年，還可接受，但他一別便8年，似乎最不想這頭家和好的，是他本人，期間的拖拖拉拉反容易惹人不近人情，亦有「煩膠」感。加上戲中的毛姐氣場都不弱，由開場的吟噚到中段再嫌棄老公的懶散，似乎想將觀眾的同情心，慢慢聚集到謝君豪身上，開始同情他亦開始認同他往後的決定。

袁澧林的角色設定，是戲中較討喜的一位。（《過時過節》劇照）

戲中男人拖拖拉拉，反造就袁澧林這個表妹角色（戲中梁祖堯女兒）的討喜，她從外國回來，就是想一家人可以再次吃餐冬至飯，眼見姑媽一家四散，自薦擔當中介角色，試圖聯繫大家，事實上她背後都帶住一個悲痛心情回港，在為人設想時自己也埋藏了一個哀號，足見她回來吃這餐飯意義有多大，亦令她與祖母馮素波坦白一幕，贏盡觀眾眼淚。

現實中，確會有人為了一次錯誤，一宗事件，與家人互不理睬形同陌路，其實一切都源於執念，能夠鬆一鬆手，放下仇恨，視野都會不一樣，問題都再不是問題。