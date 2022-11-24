《望月》開鏡｜李麗珍李靖筠演母女　芯駖@COLLAR首現大銀幕

英皇電影《望月》，由羅耀輝導演及監製，李麗珍、李靖筠（Gladys）、陳湛文（Peter）、芯駖＠COLLAR等領銜主演，日期電影舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持，羅耀輝導演率領戲中主角李麗珍、Gladys、Peter、芯駖、王啟豪、幸卓輝及蒙潔整齊列陣，誠心祈求拍攝順利。

電影舉行開鏡儀式，由英皇集團主席楊受成博士親自主持。（電影公司提供）

戲中李麗珍育有一子一女（陳湛文及李靖筠），長子已成家立室（芯駖飾演陳湛文妻子），為切合角色需要，珍妹特別增肥十六、七磅，讓自己看來更像較為圓潤的中年媽媽，專業精神可嘉！雖只是剛剛開工，但絕無架子的珍妹，已跟Gladys、Peter等一班拍檔相當熟絡，Gladys亦會暱稱珍妹為「媽子」。

李麗珍與李靖筠會飾演一對母女。（電影公司提供）

珍妹笑言：「有時感覺李靖筠就是我的女兒，自己會投入一些，她話頭醒尾，有這樣的女兒，我會好『冧』！」首度與珍妹合作，便能結母女之緣，Gladys直呼非常榮幸：「能夠演珍姐的女兒，著實太幸運了！記得有一場戲，我要翻開『媽子』的舊相，她真的太漂亮了！而且，跟『媽子』合作好開心，她是一個很隨意的人，偶爾會爆個冷笑話，幾搞笑！」

芯駖@COLLAR首次登上大銀幕。（電影公司提供）

現實中，珍妹與乖女許倚榕感情融洽，相處像朋友一樣，珍妹謙言沒有什麼教女心得：「主要是給她多些愛心、主動去關心她，不能到女兒反叛時才作管教，要努力維繫彼此感情與關係。」Gladys自爆曾向珍妹探問與女兒的相處之道：「我幾羨慕『媽子』與女兒的關係，因為我出自比較傳統的家庭，很難與父母搭著膊頭傾心事。」珍妹是叛逆少女角色的代表人物，在她的眼中，Gladys也有幾分叛逆的影子，珍妹評價：「Gladys可以好純品，但又可以做串串地的角色，很多樣化！」Gladys笑著搖頭：「我不敢認同，只希望自己有更多的可塑性！」

楊受成博士與戲中母女合照，鼓勵兩位拍齣好戲。（電影公司提供）

李麗珍負傷上陣

開鏡當日，看到珍妹的左腳紮著紗布，更需以枴杖代步，原來不慎在家跌傷了，珍妹苦笑道：「因為自己輪盡，我這生人跌過好多次，以今次最『甘』！在家滑倒時，剛巧跌正在隔開廁所與房間的雲石石壆，隻腳不但拗柴，更碎了少少骨，希望別要再有下一次了！」就在開鏡前傷腳，珍妹一度擔心會影響拍攝工作，幸好羅耀輝導演可以遷就，先拍家中的食飯等較靜態的戲分，珍妹說：「戲中我生了兩個廿幾歲的子女，估計角色都接近五、六十歲，就算拿著枴杖都問題不大。」吉人天相，醫生表示珍妹的傷勢沒有大礙，再過多兩星期便可康復。

芯駖急向Peter請教演戲心得

陳湛文（Peter）與芯駖在《望月》合演一對感情不算和睦的夫妻，Peter打趣道：「我經常都是演被女人『騎住』的角色，走唔甩！」剛在《飯戲攻心》演廢青三佬深入民心，這次在《望月》變身沉鬱內斂的大佬，相比喜劇與正劇，Peter坦言偏愛正劇：「感覺正劇比較有發揮一些，加上我本身性格都幾內斂，跟這個角色有點連繫，但其實我仍在摸索中，研發不同的可能性。」Peter演戲經驗豐富，正好是初登大銀幕的芯駖，一個上佳的學習對象，芯駖直言：「首先要多謝導演找我，我很樂於接拍的其中一個原因，就是因為對手是Peter，入行前我已經有看他的作品，覺得這個演員很厲害，可以演繹不同角色，我不太認識演戲，好想了解這回事，既然有這麼好的對手、這樣好的機會，我當然好想嘗試！」首次見面，芯駖已急不及待向Peter請教演戲心得，Peter很樂意分享，卻又有所顧慮：「我好怕給她山埃貼士，不如大家再談談吧！拍戲一定要跟對手達成最好的共識，才可以共同搭建一個安心的平台，能夠借力去發揮，如果各有各走就沒意思。」