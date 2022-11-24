陶傑評電影票房為「虛火、畸型」　質疑：感情支持對創作有好處？

資深傳媒工作者陶傑昨晚（23日）主持商業電台節目《光明頂》時，與馮智政討論到香港電影本年度的票房奇蹟，兩位節目主持均認為票房不斷攀升並非正常現象，陶傑更以「虛火」、「畸型」形容，指票房高企、不斷打破紀錄的現況並不能持續，而馮智政亦指出現象純屬階段性。

陶傑與馮智政昨晚於《光明頂》節目上，論及香港電影近日票房高企現象時，陶傑形容為「畸型」及「虛火」。（商業電台網站截圖）

陶傑與馮智政於節目上討論近日香港電影引發的政治爭議後，對形勢大好、票房成績超乎想像的香港電影市道狠下劣評，陶傑表示：「這一陣子在香港幾賣座的電影都是『虛火』，我再說一次，『虛火』！並不能持續。」馮智政則補充指：「『虛火』是有原因的。像黃子華的笑話片，是因為我們都被困於香港才能『谷』到票房這麼高，沒有外遊機會、沒甚麼高消費活動，所以才『谷到好大』。」

陶傑認為香港電影票房高企的現象並不能持續，所以稱為「虛火」。（資料圖片）

陶傑表示香港目前正在開關，香港人外遊的常態漸漸恢復，票房高企的狀態便不能持續下去。他指出：「這樣便是畸型！叫做『虛火』，一部電影如果賣座，以香港的人口統計，最多有兩千多萬，三千多萬便有人看超過一次。如果到達五千多萬（如《飯戲攻心》）、七千幾萬（如《明日戰記》），則有些瘋狂影迷看十次八次，值不值得呢？我看《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）都不值得我看兩次吧！」

《飯戲攻心》是本年度其中一部票房最賣座的電影，陶傑與馮智政亦於節目中多次以「黃子華」為關鍵詞談論《飯戲攻心》的票房成績。（《飯戲攻心》電影海報）

而陶傑亦質疑上述票房的「虛火」現象，對整體香港電影業會否帶來好處：「如果一部港產片，要看十次八次，你並不是在看這部電影的質素有多高，只是在感情支持，這樣對電影本身創作是否有好處呢？」然而，陶傑亦提及票房亦可換算為觀眾對電影類型及題材的票選結果：「每個人都有權用一百幾十元，當成投票，我喜歡看黃子華，不看《長津湖》，目前為止應該未犯國安法，這樣亦是一種感情投票。」