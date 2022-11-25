1899｜18歲香港新人魏蒨妤飾演主角　前立法會議員女兒都有份演

Netflix影集《1899》近期熱播，除了燒腦劇情，戲中三名來自香港的女演員亦受到網民關注，尤其是擔任重要角色「玲兒」的魏蒨妤（Isabella Wei），一口流利廣東話親切感十足，年僅18的她是一位專業舞者，顏值與實力兼備。

魏蒨妤飾演的「玲兒」說出一口流利廣東話。（劇照）

劇中來自香港的「玲兒」，以日本藝伎造型登場，相當搶眼，而飾演「玲兒」的魏蒨妤十分年輕，今年5月才成年，本身是一位專業舞者，2018年曾代表香港參加Dance World Cup。

魏蒨妤是一位專業舞者。（IG圖片）

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魏蒨妤從試鏡中脫穎而出奪得角色，由於拍攝時間正值新冠肺炎高峰，身在德國工作的她無法返港上學，幸好所就讀的漢基國際學校全面配合，令她可以順利畢業。接下來魏蒨妤將參演電影《The Crow》，有望在荷里活大展拳腳。

王琦珮在荷里活打滾多年。（劇照）

另外兩位香港演員分別為飾演跟「玲兒」一起登船的中年女子的王琦珮（Gabby Wong），以及「玲兒」朋友的陳靜彤（Kaja Chan）。王琦珮在荷里活發展多年，曾參演《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）。

王琦珮曾參演《俠盜一號：星球大戰外傳》。（劇照）

陳靜彤（右一）是前立法會議員陳家洛的女兒，當年獲香港卓越獎學金，是一位高材生。（IG圖片）

而現年22歲的陳靜彤是前立法會議員陳家洛的女兒，當年獲香港卓越獎學金，入讀倫敦大學金匠學院主修傳媒及傳訊文學士，現為全職演員，參演過Netflix另一劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）。