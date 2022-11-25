魔法奇緣2｜惡搞玩盡童話情節　公主誤墮童話設定漸變惡毒後母

《魔法奇緣》（Enchanted）於2007年上映，全球票房高達3億4千萬美元，由Amy Adams飾演的公主Giselle從童話穿越到現實世界笑料百出，與來自現實世界的律師男友Robert（Patrick Dempsey飾）結婚，並決定在現實世界展開童話般的生活。相隔15年推出續集《魔法奇緣2：再見魔法》（Disenchanted），揭開兩人的婚姻生活。

續集講述Giselle不適應紐約市生活，決定搬到郊外而展開。兩人結婚後Giselle成為「後母」，在許願希望現實變成童話世界後，漸漸跌入「後母定必邪惡」的童話經典設定，被童話力量反向黑化，情節打破經典童話框架，搞笑又有新鮮感。

Giselle公主繼續由Amy Adams飾演。（劇照）

續集講述Giselle與Robert結婚後，成為後母。（劇照）

在上集《魔法奇緣》中已經玩過不同童話故事，例如以白雪公主為主角設定，玩盡童話橋段如「毒蘋果」、「真愛之吻」等橋段。新作重施故技，但玩得更盡，如「午夜12點限期」、「繼女生活在破爛樓塔頂」、「繼女被後母禁足」、「邪惡角色必定有惡貓相伴」全數盡現，但卻以倒轉童話形式進行。

Patrick Dempsey依然型爆。（劇照）

（劇照）

今次除了反轉童話故事外，還有大量細節及彩蛋。Giselle如其他迪士尼故事角色一樣可以與其他動物傾計，但她所召喚的卻是曱甴和老鼠。而家中三個園丁，在現實變成童話世界後原來就是《睡公主》中的三位仙子，還有向致敬《美女與野獸》中的著名場面，現實變成童話世界後卓絲食第一餐早餐時所有家電都懂得唱歌，非常搞笑。