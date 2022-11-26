《白日青春》率先上畫黃秋生挑戰金像　梁朝偉郭富城古天樂爭影帝

由劉國瑞編導，黃秋生、林諾、周國賢主演的電影《白日青春》，上星期於台灣金馬獎大放異彩，奪得三個獎項，包括最佳新導演及最佳原著劇本獎，其中黃秋生亦憑該片奪得最佳男主角，他在台上的發言令人感動。電影暫定來年在香港正式上畫，不過既然已奪金馬影帝先聲奪人，電影公司決定率先在年底前上映7場優先場，以符合入圍金像獎資格，順勢讓秋生競逐下屆金像獎最佳男主角。

黃秋生在今屆金馬獎贏得最佳男主角獎，可謂是下屆金像獎的強心針。（影片截圖）

飾演的士司機「陳白日」的黃秋生，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。（《白日青春》劇照）

《白日青春》亦於12月初上映多場優先場。(網上圖片)

臨近年底，不少電影都會趕上幾場優先場，以確保取得入圍金像獎的資格，繼期待已久的電影《風再起時》，因為要符合參加奧斯卡最佳國際影片，於今個星期先後已舉行7場優先場，同時無意中讓兩位主角梁朝偉、郭富城順利取得入圍金像獎的資格。

《風再起時》率先在今個星期上映7場優先場。(《風再起時》海報)

而昨日（25/11）得悉，電影《白日青春》亦於再下星期一連七日，舉行7場優先場，意味著同時符合入圍第四十一屆香港電影金像獎，影片名單的基本要求，以角逐各大獎項。當中由以黃秋生最有力問鼎影帝一獎。如果最終真的獲獎，《白日青春》不但令秋生奪得首個金馬影帝，更為他四奪金像影帝之作，正如秋生所言︰「新導演對我有點運氣。」

而總觀2022年，是香港電影踏上復潮的一年，計票房，《明日戰記》、《飯戲攻心》分別創下華語片香港票房新紀錄，當中《明日戰記》更大破8000萬大關，可喜可賀。至於質素上亦大獲好評，《明日戰記》視覺特技震撼眼球，《飯戲攻心》一檯六人的飯局戲打破港式喜劇框框，到近日上畫的《正義迴廊》，劇本的精密鋪陳更令人拍案叫絕。

古天樂拍攝《明日戰記》，其使命感為人感動。(《明日戰記》劇照)

而幾部力作亦同樣具實力，入圍《第四十一屆香港電影金像獎》競逐各大獎項，單計男主角，粗略估計已經有《明日戰記》古天樂、《飯戲攻心》黃子華、《神探大戰》劉青雲、《風再起時》梁朝偉、郭富城，還有兩頭黑馬，《正義迴廊》兩大男主角楊偉倫、麥沛東，現在再有黃秋生加入戰團，相信來屆定必戰況激烈。

由票房毒藥變靈藥，黃子華有冇機爭埋影帝呢？（《飯戲攻心》劇照）

《神探大戰》中，劉青雲一夫當關，撐起成部戲。（《神探大戰》劇照）