青龍獎2022｜湯唯《分手的決心》奪影后　拿劇本上台︰等到好角色

韓國影壇盛事《第43屆青龍獎》今晚（25/11）舉行，其中較多人關注，由朴贊郁執導，朴海日、湯唯主演的電影《分手的決心》，便獲13項入圍，最後一口氣囊括６個獎項，分別是最佳劇本、音樂、導演、男主角、女主角及作品獎（影片）。湯唯在台上先以韓文打招呼，再以英文說出︰「好開心可以上到這個舞台，再次多謝評審們。」



湯唯上到台，分別以中、英及韓文致謝辭。（直播截圖）

湯唯特別帶上《分手的決心》劇本上台，感謝寫出這個好劇本的人。（直播截圖）

隨後她便拿出《分手的決心》的劇本，並以國語說︰「我想感謝撰寫這劇本的人（鄭瑞景），我想感謝每一位幫助成功拍攝這部電影的人、我也想感謝幫助這部電影上到大銀幕的每一個人，我更要感謝走進戲院看這部電影的每一位觀眾。」

劇本上有部分筆記及簽名。（直播截圖）

湯唯︰「做演員一輩子就是要等一個好劇本，一個好角色，有時候要等幾個月，有時候幾年，甚至十幾年，我真的很幸運我等到宋瑞萊（《分手的決心》角色名），非常的感謝。」最後湯唯更借機會在台上跟爸爸媽媽講話︰「如果這刻你在開手機有聽到我說話，就請把手機關上，我希望你們要好好保護眼睛，因為我將會拍更多好電影要請你們來看。」

電影在今屆青龍獎奪得６個獎項，成為大贏家。（《分手的決心》劇照）

湯唯已經憑《分手的決心》，先後贏得《第27屆春史電影獎》、《第31屆釜日電影獎》及《第42屆韓國電影評論家協會》最佳女主角獎，而青龍獎就成為她第四個女主角獎。

《第43屆青龍獎》部分得獎名單︰

最佳劇本：鄭瑞景《分手的決心》

最佳音樂：趙英旭《分手的決心》

最佳男新人︰金東輝《奇怪的數學家》

最佳女新人︰金惠允《推土機上的少女》

最佳男配角︰ 卞約漢《韓山島海戰》

最佳女配角：吳娜拉《作家我就爛》

最佳男主角︰朴海日《分手的決心》

朴海日憑《分手的決心》奪最佳男主角。（直播截圖）

湯唯在台下亦向朴海日送讚。（直播截圖）

最佳女主角︰湯唯《分手的決心》

最佳導演︰朴贊郁《分手的決心》

最佳影片︰《分手的決心》