《毒舌大狀》戲院搞律師行開張　黃子華︰余樂天幫佢打工都冇機會

2023年賀歲喜劇《毒舌大狀》，今日（26日）舉行宣傳活動，於旺角百老匯戲院，為「林涼水律師事務所」舉行開張誌慶，並預告電影將於農曆年三十（2022年1月21日）正式上映，與觀眾一同賀歲。《毒舌大狀》為《寒戰II》及《梅艷芳》編劇吳煒倫，首部執導作品，今日攜同黃子華、王丹妮、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳與谷德昭等一眾主演出席宣傳活動。

黃子華力sell律師行︰「以『有冤報冤、有仇用合法方式跟進』做宗旨，中環服務、旺角價錢。」（陳順禎 攝）

《毒舌大狀》活動上，黃子華、王丹妮等一眾主演為「林涼水律師事務所」剪綵。（陳順禎 攝）

黃子華於活動上與女主角之一王丹妮接受訪問，黃子華依然非常入戲，笑指：「我們『林涼水律師事務所』開張，以『有冤報冤、有仇用合法方式跟進』做宗旨，中環服務、旺角價錢，事務所就在（戲院）斜對面，歡迎大家上來！」

《毒舌大狀》一眾演員左起︰谷德昭、阿Dee何啟華、楊偲泳、黃子華、導演吳煒倫及王丹妮，出席宣傳活動。（陳順禎 攝）

王丹妮於《毒舌大狀》裡飾演一位惹上官非的名模，更身陷囹圄：「為了在戲中飾演坐監，我不單止素顏，更要化醜，皮膚質感更差，連指甲罅都有塗上顏色，才會像一位坐牢的犯人。」黃子華則打趣：「唯一改變不到的是高度！」王丹妮亦笑指：「所以很多戲份我也坐着演出。」

黃子華笑指余樂天連為林涼水打工的機會都沒有。（陳順禎 攝）

黃子華曾經於無綫電視（TVB）處境喜劇，《男親女愛》裡飾演師爺余樂天，與「Do姐」鄭裕玲飾演的Miss Mo毛小慧上演過不少經典搞笑橋段，黃子華笑指余樂天與林涼水兩個等級差太遠：「余樂天只是一個師爺，考極也考不到大律師資格；林涼水不同，他曾經是一位法官，又是大律師，余樂天連幫他打工的機會也沒有！」

王丹妮為《毒舌大狀》不惜素顏甚至化醜上陣，黃子華則笑指高度不變。（陳順禎 攝）

而Do姐早前離開TVB，黃子華再被問及會否再度合作時，笑指：「如果有續集，直頭想同Miss Mo爭生意，打對頭，老闆聽到了吧！到時我又可以做林涼水、又可以做余樂天！」而在戲中飾演師爺的阿Dee在訪問中提到有看完《男親女愛》，亦有從余樂天身上借鑑，黃子華表示：「我有感覺到，但余樂天是獨有的，有些地方能夠被阿Dee利用，又如何呢？」

Caption 3：黃子華與王丹妮於《毒舌大狀》宣傳活動上接受訪問。（陳順禎 攝）

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