過時過節︱呂爵安有機提名新演員　下年候選名單MIRROR或佔半數

2022年已經接近終結，自年初4月份戲院重開後，不少電影蜂擁上映，其中不乏由MIRROR成員擔任主角的處男作品，包括原定賀歲、由Edan呂爵安主演的《闔家辣》；彭秀慧執導、姜濤與阿Jer柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》；由AK江熚生主演的青春愛情電影《忽然心動》以及日前正式上映、由Edan夥拍Anson Lo盧瀚霆主演的《過時．過節》。



已上映的《闔家辣》與《阿媽有咗第二個》除了票房成績理想，不少鏡粉與觀眾亦盛讚幾位鏡仔的表現，而阿Jer柳應廷早前曾於《阿媽有咗第二個》的宣傳活動上表示：「曾經與Edan幾位『亂噏』時，提過如果新晉演員獎的銀幕上全部都是我們的『大頭』應該是幾得意的景象。」

阿Jer柳應廷曾於宣傳活動上提及，與Edan曾幻想一同提名香港電影金像獎，所有提名人均為鏡仔。（葉志明 攝）

按照香港電影金像獎的規定，只要未曾以主角或配角身份參演任何電影，便有資格提名，而參選的電影可多於一部，更能夠以一部電影同時角逐「最佳男/女主角」或「最佳男/女配角」獎項。過去每屆香港電影金像獎均會提名五位最佳新演員，若單以MIRROR成員計算，Edan若同時憑《闔家辣》與《過時．過節》提名，便能夠與姜濤、阿Jer以及AK三位有資格入選的MIRROR成員包攬五個提名空缺，阿Jer的想像其實並非絕無可能。

按香港電影金像獎的規定，新演員同年的提名數量可以超過一部電影，即呂爵安可以同時憑《闔家辣》與《過時．過節》獲得雙提名，相反主演過《假冒女團》的Anson Lo盧瀚霆則無法獲得提名。（《過時．過節》電影劇照）

然而在MIRROR成員外，2022年亦有不少出色的新演員首次於電影擔綱飾演主角或配角，其中不乏演技驚豔觀眾的大熱門，以下幾位大熱人選，大家又有沒有數漏？

《正義迴廊》楊偉倫、麥沛東

楊偉倫、麥沛東這對孖寶兄弟，在電影中飾演兩位殺人分屍的嫌疑犯，楊偉倫呈現的冷血無情、深謀遠慮，固然令觀眾心寒；而麥沛東表現出的可憐與無辜，令觀眾信服之餘亦帶有保留。楊偉倫、麥沛東兩位均首次飾演電影男主角，他們除了具提名最佳男主角或最佳男配角的呼聲外，亦有機會同時獲得最佳新演員提名。

表演舞台劇多年的楊偉倫，於《正義迴廊》裡的表現無疑超越一般電影新演員。（《正義迴廊》電影劇照）

同樣於舞台打滾多年的麥沛東，於《正義迴廊》的表現在戲院內外都影響觀眾深遠。（《正義迴廊》預告截圖）

《失衡凶間》吳海昕

《失衡凶間》裡第三節〈唐樓〉的女主角吳海昕，飾演一位網絡作家，創作時會代入筆下的小說人物。電影開場一段長鏡頭，吳海昕一人分飾兩角，同時表演出軟弱無助與狠辣失常，反差甚大，是電影裡的一大驚喜，亦具有提名最佳新演員的實力。雖然吳海昕於2014已開始參與電影演出，但多數都是客串性質，去到《二次人生》（2021）才有較多戲份，或許仍有機入圍。