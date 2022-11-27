安芭赫德輸掉官司後近況淒慘　帶女兒改名換姓敗走西班牙過新生活

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司是本年度最觸目的娛樂新聞，儘管官司已經完結4個月，但至今兩人的消息仍成為大家茶餘飯後的話題。繼早前被拍的在西班牙街頭，深夜在路邊隨處便溺，再被爆現正在當地改名換姓展開新生活。

安芭赫德在輸掉官司後，需要向前夫尊尼特普付清1035萬美元（約8000萬港元）賠償金。（Getty Images）

相反尊尼特普事業卻重返巔峰。（Getty Images）

安芭赫德在輸掉官司後，需要向前夫尊尼特普付清1035萬美元（約8000萬港元）賠償金。早前有傳安芭已經為打官司陷入財困，加上再沒有工作機會，令安芭沒有收入的近況淒慘。雖然安芭曾嘗試找圈中好友姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、瑪歌羅比（Margot Robbie）及曾傳緋聞的超模Cara Delenigne借錢，但沒有人向她伸出緩手。

YouTuber在網上揭露Amber Heard除了會在床上大便外，還在西班牙深夜時在路邊隨處大（youtube@Joseph Morris)

安芭赫德日常生活照片。（IG圖片）

根據外國傳媒報道，安芭輸了官司後帶著女兒Oonagh Paige與攝影師女友Bianca Butti搬到西班牙一個只有1300名居民居住的小鎮過新生活。有年輕鄰居向傳媒透露安芭今年初夏已經在小鎮上租了屋，亦經常帶著女兒四處散步，更指安芭的就算沒有刻意掩飾身份，但始終沒有人認出她：「她曾經多次與我擦身而過，直到有人告訴我，我才知道她是誰。」

安芭與女兒Oonagh Paige。（IG圖片）

另外，有指安芭改名換姓在西班牙生活，化名為Martha Jane Canary。不過這個名字卻真有其人，Martha Jane Canary是美國女性拓荒者和職業偵察員，暱稱為「災星簡」，性格好勇鬥狠，更是酒鬼一名及沒有接受過正規教育，有不少網民表示安芭認為用這個名字是針對前夫尊尼特普。