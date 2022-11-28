周星馳入行40年唯一寫過嘅歌　歌詞隱藏多年心聲？

周星馳的電影作品就睇得多，那麼各位又是否知道星爺曾經創作過歌曲呢？2016年上映的《美人魚》，星爺除了擔任導演、編劇及製片，仲創作埋主題曲《無敵》，而且曲詞皆由他一手包辦，不少人認為80個字的歌詞，道出星爺多年來的心聲。

星爺親自作曲作詞的《無敵》由鄧超演唱，入圍《第36屆香港電影金像獎》「最佳原創電影歌曲」，最終敗給《點五步》的《沙燕之歌》。（影片截圖）

《無敵》歌詞

無敵是多麼 多麼寂寞

無敵是多麼 多麼空虛

獨自在頂峰中 冷風不斷的吹過

我的寂寞 誰能明白我

無敵是多麼 多麼寂寞

無敵是多麼 多麼空虛

躲在天邊的她 可不可聽我訴說

我的寂寞 無盡的寂寞



星爺自90年代初爆紅，經典作品多不勝數，他不僅是港產片史上一位舉足輕重的人物，也是世界知名的電影Icon，這首《無敵》也許就是星爺的心聲，以他今時今日的地位，雖然已退居幕後多年，依然號召力十足，後人難以超越，以「無敵」來形容絕不為過。

星爺跟羅慧娟未曾公開承認過戀情，但二人為舊情人已是公開秘密。（劇照）

今年「奔六」的星爺仍然單身，多年來有不少傳聞指他難相處、知心好友不多，歌詞中提到寂寞與空虛，在星爺身上出現也不足為奇，最可圈可點的一句「躲在天邊的她」，究竟那個她是誰呢？不少人猜測躲在天邊的話，應該是已不在人世的人物，不禁聯想到舊愛羅慧娟。

羅慧娟在劇集《阿德也瘋狂》跟張栢芝在《喜劇之王》中都問過同一問題，有指星爺是刻意安排。（電影截圖）

雖然星爺跟羅慧娟未曾公開承認過戀情，但二人為舊情人已是公開秘密，當年因為朱茵介入而令雙方不歡而散，不過盛傳星爺對於跟羅慧娟未能開花結果而耿耿於懷多年，更視對方為一生摯愛，因此至今依然未婚，而電影作品中某些角色及情節更是為了羅而設計安排，孰真孰假無人得知，但就為這些場口增添了浪漫感覺。