正義迴廊︱榮登最賣座三級片三甲　龍小菌搞笑數學題賀三千萬票房

電影《正義迴廊》今日 (11月27日) 正式上映第5週後，累積票房衝破3000萬大關！同時亦取代了2012年，同樣由高先電影發行的《低俗喜劇》，榮登港產三級片史上票房紀錄第3位，如此喜訊確實振奮了電影團隊！

《正義迴廊》已於10月27日正式上映，更衝破3000萬票房。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

導演何爵天繼續表達對觀眾的支持：「11月27日剛剛好是《正義迴廊》上映一個月的日子，也是電影突破三千萬票房的日子。這一個月經歷了很多焦慮和擔憂，同時也遇上了不少波折，幸好得到廣大觀眾的支持和厚愛，令《正義迴廊》能成為香港華語三級電影票房的第三名，在此再次感謝一眾台前幕後工作人員，以及在這一個多月和我跑來跑去的演員和宣傳人員，以及用不同形式支持這套電影的傳媒朋友和觀眾。」

《正義迴廊》導演何爵天（左）為電影上映一個月、衝破3000萬票房感謝觀眾的支持。監製翁子光（右）亦表示：香港電影唔係虛火！（電影公司提供）

監製翁子光亦堅定表示：「香港電影唔係虛火！」一眾主演獲悉喜訊後，再次紛紛表達喜悅。蘇玉華表示：「這是生命中最佳禮物！感謝團隊！感謝觀眾！感謝宇宙！ 」林海峰笑指：「觀眾勇破三千萬奇案，現實比電影更恐怖！」

《正義迴廊》主演蘇玉華與林海峰對票房成績感到驚喜。（《正義迴廊》電影劇照）

而主角楊偉倫亦表示：「估唔到，由開頭擔心票房，之後去到1000萬，再去到依家呢個成績，真係好高興。多謝每一位入場嘅觀眾令我哋感受到團隊嘅努力可以得到回報，非常感激。希望大家會繼續支持香港電影。」

楊偉倫指開頭會為票房擔心，但感謝觀眾對電影的支持。（《正義迴廊》電影劇照）

另一位主演麥沛東亦表示：「上次多謝咗主創團隊，今次想好好多謝觀眾，知道其實好多觀眾唔止睇咗1次，有啲甚至睇咗3次，全賴觀眾支持先有咁高嘅票房！感受到唔同人嘅愛，唔係淨係口講話好睇，而係真係會身體力行去支持，好似我地咁努力做好一個作品，而有觀眾見到，甚至會畀錢入場睇多次，所以真係好多謝觀眾同我地一齊創造依個奇蹟，希望票房可以越嚟越高，去到4、5、6千萬！睇返票房，平日都好多人嚟睇，依件事真係好感動。可以畀人見到喺香港嘅製作都可以有啲好好嘅電影，好好嘅評價……咁可能會有更多投資者去投資依一類型嘅電影，或者係純香港製作嘅團隊，咁就有更加好嘅作品可以畀到觀眾欣賞，我覺得依件事係對於香港人嚟講，或者喺唔同地區見到香港有套咁好嘅作品，其實係一件好好嘅事。」

麥沛東感謝觀眾不止一次入場觀映支持。（《正義迴廊》電影劇照）

《正義迴廊》另一主演莊韻澄亦於社交媒體上載與麥沛東、邵仲衡與何爵天的合照，慶祝電影衝破3000萬票房。而蔡紫晴（龍小菌）更於社交媒體上載與六位「伍伯」合照，搞笑以數學題500 X 6 = 3000萬，慶祝《正義迴廊》的票房成績。

莊韻澄於社交媒體上載與（左起）麥沛東、邵仲衡及導演何爵天合照，慶祝《正義迴廊》3000萬票房。（莊韻澄IG圖片）