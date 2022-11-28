1899｜懸疑燒腦媲美神劇《DARK》　導演爆所有謎團將於第三季揭開

有神劇《闇》（DARK）班底製作的新劇《1899》上架不足兩星期，取代《王冠》（The Crown）火速登上全球點播排行榜的冠軍位置。首季劇情燒腦，結局更留下眾多謎團，大批劇迷都等待開拍第二季解謎。儘管官方還未宣布添食，創作團隊已經有全盤計劃，最近接受訪問時，透露打算與《闇》一樣，以三季的篇幅來為故事作結。

《1899》火速登上全球點播排行榜的冠軍位置。（劇集海報）

《1899》背景設定在1899年，劇情講述一艘從倫敦開往紐約的移民船Kerberos號在航行圖中接受到失蹤4個月的船隻Prometheus號的求救訊號。船長Eyk（Andreas Pietschmann飾）決定改編航道前往救援，登船後船上的千多人離奇失蹤，只剩下一個奇怪的男孩。船長及船員返回Kerberos號後，接二連三發生各種詭異現象，而男孩手上的神秘三角形竟成為關鍵，扭曲奇怪的的劇情令人猜不到真相。

《DARK》成年版主角Jonas的Andreas Pietschmann飾演主角之一的船長Eyk。（劇照）

船上發生的詭異事件，都與這個神秘三角形有關。（劇集畫面）

按照劇情走向，第二季的出現是最合理的安排，編劇Jantje Friese和導演Baran bo Odar日前在《Indiewire》的訪問中表示，如果第二季確認製作，那麼首季就是完成《1899》的三分之一的旅程，這意味劇集將會在第三季完結。導演提到首季是一個建立世界觀的必經路程，最理想就是在第三季一次過揭開所有謎團。而編劇則指出團隊一直都知道結局，還有謎團揭露的時刻。

詭異男孩是劇集的關鍵人物。（劇照）