迪士尼藍地毯︱丁海寅高庚杓超親民擺三連心 千葉真一大仔零死角
撰文：莫匡堯
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迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布巡禮，預告旗下各電影版塊平台的最新力作。主辦方晚上亦於酒會場外舉行藍地毯，請一眾參與發布會的日韓巨星現身，與粉絲見面。
日間的發布會宣布《噬亡村》（Gannibal）、《Connect：連瞳》（Connect）、《Dragons of Wonderhatch》等日韓劇集將會分階段上線Disney+串流平台，而劇集的日韓籍巨星，如最年輕康城影帝柳樂優彌、寫真偶像兼演員吉岡里帆、已故演員千葉真一的長子新田真劍佑、韓國型男丁海寅、高庚杓及女演員金慧峻等亦先後亮相，引起圍觀的新加坡粉絲們尖叫連連。
在日劇《噬亡村》飾演兩夫婦的柳樂優彌與吉岡里帆一同亮相藍地毯，吉岡里帆打扮高貴，亦親民地與新加坡粉絲們互動。
《Connect：連瞳》的一眾主演丁海寅、高庚杓、金慧峻與導演三池崇史一同亮相藍地毯。
主演真人結合動畫的日劇《Dragons of Wonderhatch》的演員新田真劍佑，是已故日本演員千葉真一的長子，新田真劍佑不僅說得一口流利英語，而且遺傳了父母的優良基因，亮相藍地毯時外貌零死角，令滿場粉絲尖叫。