迪士尼藍地毯︱丁海寅高庚杓超親民擺三連心　千葉真一大仔零死角

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布巡禮，預告旗下各電影版塊平台的最新力作。主辦方晚上亦於酒會場外舉行藍地毯，請一眾參與發布會的日韓巨星現身，與粉絲見面。

《Connect：連瞳》的主演丁海寅（左一）、高庚杓（右一）、金慧峻（左二）及導演三池崇史（右二）一同亮相藍地毯。（Disney+提供）

日間的發布會宣布《噬亡村》（Gannibal）、《Connect：連瞳》（Connect）、《Dragons of Wonderhatch》等日韓劇集將會分階段上線Disney+串流平台，而劇集的日韓籍巨星，如最年輕康城影帝柳樂優彌、寫真偶像兼演員吉岡里帆、已故演員千葉真一的長子新田真劍佑、韓國型男丁海寅、高庚杓及女演員金慧峻等亦先後亮相，引起圍觀的新加坡粉絲們尖叫連連。

史上最年輕的日籍康城影帝柳樂優彌（右）與導演片山慎三（左）亮相藍地毯。（Disney+提供）

在日劇《噬亡村》飾演兩夫婦的柳樂優彌與吉岡里帆一同亮相藍地毯，吉岡里帆打扮高貴，亦親民地與新加坡粉絲們互動。

《噬亡村》女主角吉岡里帆亮相藍地毯，打扮非常高貴。（Disney+提供）

吉岡里帆親民地與新加坡的粉絲互動。（莫匡堯 攝）

《Connect：連瞳》的一眾主演丁海寅、高庚杓、金慧峻與導演三池崇史一同亮相藍地毯。

丁海寅（左一）與高庚杓（右一）兩大男神以一黑一白服登場。（Disney+提供）

《Connect：連瞳》的班底（左起）高庚杓、金慧峻、丁海寅與導演三池崇史向新加坡的現場粉絲擺出「三連心」的動作，極盡親民。（莫匡堯 攝）

主演真人結合動畫的日劇《Dragons of Wonderhatch》的演員新田真劍佑，是已故日本演員千葉真一的長子，新田真劍佑不僅說得一口流利英語，而且遺傳了父母的優良基因，亮相藍地毯時外貌零死角，令滿場粉絲尖叫。