韋史密夫首次公開受訪談掌摑事件落淚　自備紙巾被質疑做戲博同情

今年3月舉行的《第94屆奧斯卡頒獎禮》，最令人印象深刻的一幕，要數今年終於封影帝的韋史密夫（Will Smith），因不堪頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）恥笑其太太Jada Pinkett Smith，忿而衝上台掌摑對方，震驚全球觀眾。

呢一幕相信未來十年都會不斷重現。（Getty Images）

事後韋史密夫多次道歉，以及被大會懲罰未來十年都不能夠以任何方式參與奧斯卡相關的任何活動，而事隔大半年至今，事件雖然已經平息，但一見到韋史密夫仍不禁想起掌摑一幕，而近日他宣傳主演兼監製的Apple TV+新片《Emancipation》，上節目受訪時首度正式開腔談掌摑事件。

韋史密夫自備紙巾抹眼淚，部份網民質疑太假。（影片截圖）

「你可以想像那是一個可怕的夜晚，最終我搞砸了，你不知道哪些人正在經歷什麼，當晚我在經歷一些事，我們友善地互相對待就好，對我來說最痛苦的是，我掏心掏肺卻令別人難受。」

期間韋史密夫多次拿出紙巾擦眼淚，而節目主持人Trevor Noah亦不斷為他講好說話，例如多次指出韋史密夫為人友善，打人只是情緒失控，平時絕對不會行使暴力。網民對於今次訪問呈兩極反應，有人理解韋史密夫失控的理由，但亦有人指出被掌摑的基斯洛克都沒有說過什麼，韋史密夫帶定紙巾抹眼淚博同情，明顯為了宣傳電影。